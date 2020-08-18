Іспанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу

Іспанія вийшла на 1 місце в Європі за кількістю нових випадків Covid-19 за останні два тижні .

Про це оголосив Європейський центр з контролю і профілактики захворювань, пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно з даними за останні 14 днів, Іспанія за кількістю заражень на душу населення обійшла Люксембург і опинилася на першому місці серед європейських країн, з показником 132,2 випадків на 100 000 населення.

Останні дні ситуація в країні продовжує погіршуватися. За даними міністерства охорони здоров'я, сумарно з п'ятниці 14 серпня за понеділок у Іспанії виявили 16 269 нових заражень.

У кінці минулого тижня всі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів і заборону куріння на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Серед інших заходів — необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладів. Кількість людей за одним столом буде обмежено максимум десятьма.

МОЗ також рекомендує обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для людей похилого віку будуть періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що їх персонал не заражена.



Як повідомляли Українські Новини, МОЗ відніс ОАЕ, Ірландію і БОлгарію до країн "зеленої зони" .



Раніше Туреччина відклала відкриття шкіл через нові випадки коронавірусу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости