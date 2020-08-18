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18 серпня 2020, вівторок, 19:18 6
Європа 2020-08-18T19:54:09+03:00
Українські Новини
Іспанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу

Іспанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
Іспанія, Коронавірус, Коронавірус в Іспанії, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

Іспанія вийшла на 1 місце в Європі за кількістю нових випадків Covid-19 за останні два тижні.

Про це оголосив Європейський центр з контролю і профілактики захворювань, пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais. 

Згідно з даними за останні 14 днів, Іспанія за кількістю заражень на душу населення обійшла Люксембург і опинилася на першому місці серед європейських країн, з показником 132,2 випадків на 100 000 населення.

Останні дні ситуація в країні продовжує погіршуватися. За даними міністерства охорони здоров'я, сумарно з п'ятниці 14 серпня за понеділок у Іспанії виявили 16 269 нових заражень.

У кінці минулого тижня всі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів і заборону куріння на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Серед інших заходів — необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладів. Кількість людей за одним столом буде обмежено максимум десятьма.

МОЗ також рекомендує обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для людей похилого віку будуть періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що їх персонал не заражена.


Як повідомляли Українські Новини, МОЗ відніс ОАЕ, Ірландію і БОлгарію до країн "зеленої зони"

Раніше Туреччина відклала відкриття шкіл через нові випадки коронавірусу. 

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