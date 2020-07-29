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29 липня 2020, середа, 17:45 6
Фінанси 2020-07-29T18:31:11+03:00
Українські Новини
Фінансовий і банківський моніторинг жорсткіший, ніж здається, — Дорошенко

Фінансовий і банківський моніторинг жорсткіший, ніж здається, — Дорошенко

Елена Новикова
НБУ, Фінмоніторинг, переказ коштів
Фінмоніторинг
Фінмоніторинг

Фінансовий і банківський моніторинг значно жорсткіший, ніж це здається, оскільки відстежується будь-яка сума, в той час, як закон про фінмоніторинг зобов'язує адвокатів і нотаріусів перевіряти кошти своїх клієнтів.

Про це написав засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Дорошенко написав, що з 28 квітня 2020 року сума, що підлягає фінансовому моніторингу, зросла до 400 тис. гривень, проте в середу, 29 липня, на картку не зарахували 150 грн і банк попросив підтвердити джерела походження грошей.

В підтвердження своїх слів Дорошенко прикріпив скріншоти грошового переказу та вимоги банку.

Грошовий переказ. Фото: Facebook/Олексій ДорошенкоГрошовий переказ. Фото: Facebook/Олексій Дорошенко

Діалог з банком про походження грошей. Фото: Facebook/Олексій ДорошенкоДіалог з банком про походження грошей. Фото: Facebook/Олексій Дорошенко

"Гроші були перераховані з картки державного Приватбанку. Добре. Ми підтвердимо звичайно все. У мене навіть довідка є про те, не фінансуємо тероризм. Можемо отримати довідку, що ми не віслюки, якщо хтось в державі це видає. Але питання суми. Висновок із ситуації: зміна банку і випуск нової картки", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, закон про фінмоніторинг зобов'язує знизити ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів.

Раніше Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів в зв'язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

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