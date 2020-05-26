Закон про фінмоніторинг. Що змінилося для користувачів електронних гаманців

З 28 квітня 2020 вступили в силу оновлені вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, яка повинна супроводжувати грошові перекази. Законом передбачено здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу. Він зобов'язує розкривати і власників електронних гаманців. В НБУ пропонують спрощену модель ідентифікації для власників електронних гаманців: потрібно дистанційно надіслати копії документів і зробити фотофіксацію клієнта з його особистими документами.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Національного банку України.

"Так, ідентифікація і верифікація власників електронних гаманців потрібна. Але не тих гаманців, які використовуються абонентами для оплати мобільних послуг. Закон не встановлює вимог до мобільних операторів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що йдеться про клієнтів, які самостійно відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати за ним операції - купувати товари, сплачувати за послуги.

Таких користувачів фінансові установи повинні будуть до кінця року ідентифікувати і диференціювати. Зазвичай для цього потрібні будуть їх паспорт та ідентифікаційний код.

Операції через такі гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт буде дотримуватися цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно.

Також раніше Нацбанк спростив валютний нагляд.