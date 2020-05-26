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26 травня 2020, вівторок, 07:15 11
Фінанси 2020-05-26T09:00:02+03:00
Українські Новини
Закон про фінмоніторинг. Що змінилося для користувачів електронних гаманців

Закон про фінмоніторинг. Що змінилося для користувачів електронних гаманців

Елена Новикова
НБУ, грошові перекази, верифікація, електронний гаманець, Фінмоніторинг, Ідентифікація
Електронний гаманець. Фото: pixabay
Електронний гаманець. Фото: pixabay

З 28 квітня 2020 вступили в силу оновлені вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, яка повинна супроводжувати грошові перекази. Законом передбачено здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу. Він зобов'язує розкривати і власників електронних гаманців. В НБУ пропонують спрощену модель ідентифікації для власників електронних гаманців: потрібно дистанційно надіслати копії документів і зробити фотофіксацію клієнта з його особистими документами.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Національного банку України.

"Так, ідентифікація і верифікація власників електронних гаманців потрібна. Але не тих гаманців, які використовуються абонентами для оплати мобільних послуг. Закон не встановлює вимог до мобільних операторів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що йдеться про клієнтів, які самостійно відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати за ним операції - купувати товари, сплачувати за послуги.

Таких користувачів фінансові установи повинні будуть до кінця року ідентифікувати і диференціювати. Зазвичай для цього потрібні будуть їх паспорт та ідентифікаційний код.

Операції через такі гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт буде дотримуватися цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно.

Також раніше Нацбанк спростив валютний нагляд.

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