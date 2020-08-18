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18 серпня 2020, вівторок, 15:23 13
Світ 2020-08-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Польща почала приймати перших біженців з Білорусі

Польща почала приймати перших біженців з Білорусі

Валерия Драгомирова
Польща, Білорусь, політичні біженці, Біженці, протести в Білорусі, Біженці з Білорусі
Протести в Білорусі. Фото:
Протести в Білорусі. Фото: "Наша Ніва"

У Польщі почали приймати перших біженців з Білорусі та відкрили шлях для тих, хто відчуває себе в небезпеці через політичні переконання.

Про це в ефірі RMF FM сказав заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшідач, пише "Європейська правда". 

Він нагадав, що в міжнародному праві існує така річ як гуманітарна віза, а також надання притулку.

"Але ми водночас попросили наших консулів і прикордонників про якнайшвидшу видачу віз в ситуації політичної загрози", - сказав Пшідач.

"Є різного роду прохання, поки одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу", - пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що це не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

"Є випадки, коли в останні дні особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали", - сказав Пшідач, відповідаючи на питання, хто скористався правом на політичний притулок в Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу".

Також з понеділка, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.

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