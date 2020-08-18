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18 серпня 2020, вівторок, 14:53 15
Суспільство 2020-08-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Чоловік, якому пересадили підшлункову залозу, помер в лікарні

Чоловік, якому пересадили підшлункову залозу, помер в лікарні

Ольга Фандорина
Смерть, Трансплантація органів людини, Трансплантація, Операція, пересадка органів
Операція. Фото: pixabay
Операція. Фото: pixabay

Чоловік, якому вперше в Україні провели трансплантацію підшлункової залози, помер в лікарні. Про це в Facebook повідомила Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги.

"На жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Всі ці дні наші лікарі буквально жили з ним в реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег - ми робили все від нас залежне, щоб Андрій відновився після операції. Довгий час його стан дійсно був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбовані і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту", - йдеться в повідомленні.

Також в клініці відзначили, що трансплантація підшлункової залози - одна з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика каже, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно", - додали медики.

Повідомляється також, що за дев'ять місяців в Ковелі і Львові команда лікарні успішно провела пересадку 11 нирок і чотирьох сердець, додали в пресслужбі.

Як повідомляли Українські Новини, 5 серпня Кабінетом Міністрів було затверджено порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в Україні і за її межами.

Також затверджено тарифи на операції з трансплантації органів – пересадка печінки коштуватиме майже мільйон гривень.

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