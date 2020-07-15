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15 липня 2020, середа, 23:53 5 Документ
Кабмін 2020-07-16T00:30:02+03:00
Українські Новини
Нирки - 320 тисяч, печінка - майже мільйон: Кабмін затвердив ціни на пересадку органів

Нирки - 320 тисяч, печінка - майже мільйон: Кабмін затвердив ціни на пересадку органів

Надежда Комендантова
донорство, Кабмін, Трансплантація органів людини, ціни на трансплантацію
Операція. Фото: pixabay
Операція. Фото: pixabay

Кабінет міністрів України затвердив тарифи на операції з трансплантації органів в той час, як МОЗ хоче фінансувати за рахунок держбюджету послуги з пошуку донора для трансплантації кісткового мозку.

Відповідну постанову Кабмін прийняв під час засідання у середу, 15 липня.

Так, уряд встановив такі розцінки на послуги з трансплантації:

  • Алотрансплантація нирки (від живого донора) - 323 798 грн
  • Алотрансплантація нирки (від донора-трупа) - 397 884 грн. В тому числі донорський етап - 74 086 грн
  • АВ0-несумісна алотрансплантація нирки - 721 230 грн
  • Трансплантація серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) - 609 366 грн. В тому числі донорський етап - 74 086 грн
  • Пересадка печінки/частини печінки (реципієнт) - 855 039 грн
  • Пересадка печінки/частини печінки (реципієнт - від донора-трупа) - 929 125 грн. В тому числі донорський етап - 74 086 грн
  • Донорська нефректомія з відкритого доступу - 33 561 грн
  • Донорська резекція печінки - 116 130 грн
  • Тканинне типування донора (визначення HLA-антигенів методів ПЛР) - 18 630 грн
  • Тканинне типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методів ПЛР) - 18 630 грн
  • Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом - 1 360 141, 36 грн
  • Аутологическая трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом - 757 767,41 грн

Тарифи на медпослугиТарифи на медпослуги

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів затвердив тарифи для надання третинної медичної допомоги методом трансплантації.

Також МОЗ запустить систему "перехресного донорства" в 2020 році, а також МОЗ вже почав тестувати нову систему трансплантації.

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