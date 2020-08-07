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07 серпня 2020, пʼятниця, 11:30 8
Медицина 2020-08-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози

В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози

Елена Новикова
донорство, Львів, Трансплантація органів людини, Трансплантація
Трансплантація підшлункової залози.Фото: Facebook/Ярослав Книш
Трансплантація підшлункової залози.Фото: Facebook/Ярослав Книш

Тоді як Кабінет Міністрів затвердив тарифи для надання третинної медичної допомоги методом трансплантації, в ніч на 7 серпня провели першу в Україні операцію з трансплантації підшлункової залози від посмертного донора у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Ярослав Книш.

"Я прошу вас запам'ятати цю дату 7 серпня 2020 року, третя година ночі. Щойно завершилася перша в історії трансплантології України, я акцентую вашу увагу - ПЕРША!!! — операція з трансплантації підшлункової залози від посмертного донора! І я радий, що ця дійсно епохальна подія відбулася у Львові, в моїй рідній лікарні!!!", — написав він.

Ярослав Книш подякував доктору медицини Григорію Лапшину з університетської клініки м Любек (Німеччина), який очолив хірургічну бригаду, а також Владиславу Закордонцю (завідувач відділенням трансплантації нирки інституту ім. Акад. А. А. Шалімова) і Юрію Шаварову (керівник центру хірургії Львівської лікарні),які увійшли в бригаду.

Фотографії з місця подій доступні на сторінці Ярослава Книша.


Як повідомляли Українські Новини, 5 серпня Кабінет Міністрів затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в Україні і за її межами.

Також Президент Володимир Зеленський виступає за розвиток трансплантації органів в рамках медичної реформи.

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