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05 серпня 2020, середа, 14:43 8
Кабмін 2020-08-05T15:30:02+03:00
Українські Новини
Донорські органи для трансплантації зможе вивозити тільки держава

Донорські органи для трансплантації зможе вивозити тільки держава

Ольга Фандорина
Кабмін, Трансплантація, донорські органи
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в Україні і за її межами після того, як Кабмін визначив, що донорські нирки коштують 320 тисяч, а печінка - майже мільйон.

Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 5 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні відсутня система трансплантації органів від донора-трупа і система трансплантації стовбурових клітин від нерідного донора, що призводить до неможливості отримати трансплантацію органу в Україні, формування значної черги на лікування і трансплантацію.

Крім того, відсутня можливість для лікарів хірургічних спеціальностей відпрацьовувати практичні навички з використанням анатомічних матеріалів; анатомічні матеріали можна ввозити і з інших країн, але в Україні це питання залишається неврегульованим.

Зазначається, що ця постанова спрямована на врегулювання діяльності суб'єктів, які перевозять анатомічні матеріали по території України, ввозять такі матеріали на митну територію України та вивозять за межі митної території України.

Також постанова визначає вимоги щодо високих стандартів якості і безпеки під час перевезення, ввезення та вивезення анатомічних матеріалів людини.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив тарифи для надання  третинної медичної допомоги методом трансплантації.

Також МОЗ  запустить систему "перехресного донорства" в 2020 році, а МОЗ вже почав тестувати нову систему трансплантації

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