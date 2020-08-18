ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісенний конкурс

ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісе

12-річному Максиму Ткачуку, якому націоналісти влаштували справжнє цькування за виконання пісні "Смуглянка", Національна громадська телерадіокомпанія України (НГТУ) відмовила у реєстрації на національний відбір для участі в Дитячому Євробаченні-2020. Відео з піснею Максима Ткачука, яке набрало в 4 рази більше голосів, ніж у найближчого конкурента, видалили з сайту, позбавивши дитину заслуженої перемоги, інформує портал ОПЗЖ.

Це рішення втілило у собі найгірші риси нинішньої державної системи, яка успадкувала наймерзенніші й найогидніші методи режиму Порошенка.

По-перше, це черговий прояв печерної русофобії, ненависті до всього, що пов'язано з російською мовою, з російською культурою, з героїчними сторінками нашої історії. Пісня "Смуглянка" стала справжнім гімном дружби народів СРСР у роки Великої Вітчизняної війни.

По-друге, це цинічна і брудна розправа над дитячою мрією та дитячим талантом. Цьому немає прощення, і організаторам такого цькування ніколи не виправдатися навіть перед собою.

По-третє, керівництво Національної громадської телерадіокомпанії України, яке минулого року зірвало поїздку співачки Марув на Євробачення і зганьбило нашу країну на всю Європу, продемонструвало, що не здатне вчитися навіть на власних помилках.

Це позамежний рівень не лише непрофесіоналізму, а й неадекватності.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайного огляду керівництва НСТУ фахівцями у галузі психіатрії.

По-четверте, ці події демонструють, з якою легкістю різні "слуги народу" вдаються до прямих підтасовок та маніпуляцій, спотворюючи і скасовуючи волевиявлення українських громадян.

Заявляємо, що за ці дії НСТУ несе повну відповідальність українська влада на чолі із Президентом В. Зеленським, яка продовжує розпочату Порошенком кампанію печерної русофобії та розпалювання ненависті. За такі дії ця влада повинна піти у відставку.

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