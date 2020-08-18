підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісенний конкурс
18 серпня 2020, вівторок, 12:59 9
Політика 2020-08-18T13:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісе

ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісенний конкурс

Тетяна Зотова
Конкурс, Песня, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Смуглянка
ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua
ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua

12-річному Максиму Ткачуку, якому націоналісти влаштували справжнє цькування за виконання пісні "Смуглянка", Національна громадська телерадіокомпанія України (НГТУ) відмовила у реєстрації на національний відбір для участі в Дитячому Євробаченні-2020. Відео з піснею Максима Ткачука, яке набрало в 4 рази більше голосів, ніж у найближчого конкурента, видалили з сайту, позбавивши дитину заслуженої перемоги, інформує портал ОПЗЖ.

Це рішення втілило у собі найгірші риси нинішньої державної системи, яка успадкувала наймерзенніші й найогидніші методи режиму Порошенка.

По-перше, це черговий прояв печерної русофобії, ненависті до всього, що пов'язано з російською мовою, з російською культурою, з героїчними сторінками нашої історії. Пісня "Смуглянка" стала справжнім гімном дружби народів СРСР у роки Великої Вітчизняної війни.

По-друге, це цинічна і брудна розправа над дитячою мрією та дитячим талантом. Цьому немає прощення, і організаторам такого цькування ніколи не виправдатися навіть перед собою.

По-третє, керівництво Національної громадської телерадіокомпанії України, яке минулого року зірвало поїздку співачки Марув на Євробачення і зганьбило нашу країну на всю Європу, продемонструвало, що не здатне вчитися навіть на власних помилках.

Це позамежний рівень не лише непрофесіоналізму, а й неадекватності.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайного огляду керівництва НСТУ фахівцями у галузі психіатрії.

По-четверте, ці події демонструють, з якою легкістю різні "слуги народу" вдаються до прямих підтасовок та маніпуляцій, спотворюючи і скасовуючи волевиявлення українських громадян.

Заявляємо, що за ці дії НСТУ несе повну відповідальність українська влада на чолі із Президентом В. Зеленським, яка продовжує розпочату Порошенком кампанію печерної русофобії та розпалювання ненависті. За такі дії ця влада повинна піти у відставку.

Більше новин про: Конкурс Песня Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ Смуглянка

Банкір, колишній депутат і губернатор Горбаль розп...
Українська група KAZKA виступить на "Песне года" р...
Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидн...
Нардеп Качура вимагає розпустити громадську раду п...
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася
У медуніверситетах в 2020 році виділили 4,5 тисячі бюджетних місць
Новини
Акція "Твоя енергонезалежність" від ТОВ "Миколаївгаз Збут": газ на зиму за літніми цінами 14:20
Акція "Твоя енергонезалежність" від "Рівнегаз збут": газ на зиму за літніми цінами 13:40 Прес-реліз
Кількість проведених тестів на коронавірус рекордно зросла 13:28
Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку через дії влади 13:18
Акція "Твоя енергонезалежність" від "Чернгівгаз Збут": газ на зиму за літніми цінами 13:11 Прес-реліз
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Кількість проведених тестів на коронавірус рекордно зросла 13:28
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
В Україні знову почала зростати захворюваність COVID-19 і піднялася на 10%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok