Спроба закрити "Доброго ранку, Країно!" – це пілотний проект згортання свободи слова в Україні, – ведуча програми

Спроба Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) закрити програму "Доброго ранку, Країно!" є пілотним проектом згортання свободи слова в Україні.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила ведуча програми Тетяна Терехова.

За словами Терехової, повинні відреагувати і влада, і громадськість, і колеги – журналісти розраховують на їх підтримку.

"Спроба закрити "Доброго ранку, Країно!" – це пілотний проект згортання свободи слова в Україні. Тому що сьогодні – ми, а завтра ви – "112" та інші канали – і мені здається, що це неймовірно серйозно", – наголосила ведуча.

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На думку ведучої, чи закінчиться ефір "Доброго ранку, Країно!" 11 липня залежить безпосередньо від реакції Президента України Володимира Зеленського.

"На нього підуть звернення від голови парламентського комітету зі свободи слова Нестора Шуфрича та, звичайно ж, від усього колективу "Доброго ранку, Країно!". На жаль, такі події відбуваються прямо у нього перед носом, на його очах. Жодної реакції на даний момент ми не бачимо, але ми на неї дуже чекаємо", – заявила Терехова.

Вона пояснила, що закриття програми пов’язано з оприлюдненими в ефірі фактами міжнародної корупції та зв’язку з ними членів наглядової ради НСТУ.

"Були озвучені та показані у нашому ефірі скандальні "плівки" Порошенка–Байдена, які відкривають всі мережі та схеми глобальної міжнародної корупції. На превеликий жаль, і безпосередньо через день після того, як ці "плівки" з’явилися у нашому ранковому ефірі, наших представників викликали у НСТУ та далі нам заявили, що співпрацювати з нами не будуть і просто вимикають нас зі свого ефіру. Ми показали "плівки", на яких, ймовірно, є люди, які засідають тепер у наглядовій раді суспільного телебачення, які представляють у тому числі і соровські організації та, ймовірно, пов’язані з такою корупцією", – повідомила Терехова.

За її словами, "Доброго ранку, Країно!" – найрейтинговіший та іміджеутворюючий проєкт в ефірі телеканалу "UA:Перший".

"Рейтинг суспільного телебачення знаходиться на 26-му місці з 38 національних телеканалів, при цьому наше ранкове шоу взагалі не відповідає їх рейтингам. Ми найрейтинговіший та іміджеутворюючий проєкт у цьому ефірі. Щотижня нас дивляться від 13 до 15 млн глядачів, і ми входимо до топ-10 за рейтингом ранкових програм", – зазначила ведуча "Доброго ранку, Країно!".

Вона нагадала, що у 2020 році Національній суспільній телерадіокомпанії України виділили 1,5 млрд гривень.

"На хвилиночку, щоб люди розуміли, які нас дивляться, які не так добре орієнтуються у бюджетах, як ми з вами. За ці гроші на рік можна, щонайменше, 2 телеканали "1+1" утримувати або 2,5 телеканали "Інтер". Вдумайтеся, будь ласка, у цю цифру", – підсумувала Терехова.

1 липня журналісти "Ера-Медіа" звернулися до Зеленського зі скаргою на наступ на свободу слова та спроби закриття Національною суспільною телерадіокомпанією України ранкового шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканалі "UA:Перший". У зверненні наголошується, що колектив "Ера-Медіа" змушений заявити про нову хвилю наступу на свободу слова в Україні, тотальної цензури в ЗМІ та спробах закрити "найбільш рейтингове телевізійне шоу суспільного мовника". У зверненні наголошується, що чиновники ПАТ НСТУ повідомили колектив "Ера-Медіа" про припинення з 11 липня дії договору, відповідно до якого ранкове шоу "Доброго ранку, Країно!" транслюється на "UA:Перший".

"У скандальній розмові Порошенка та Байдена Петро Олексійович сказав своєму заокеанському колезі: "Я викличу всіх керівників телеканалів та скажу, як потрібно показувати та розповідати". Ситуація зі спробою закриття програми "Ера-Медіа" – хороший тест для Президента Зеленського: чи піде він слідами свого попередника, чи ж стане на захист свободи слова в Україні. Закривати потрібно корупціонерів, а не медіа", – зазначили журналісти