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11 березня 2020, середа, 06:45 11
Суспільство 2020-03-11T09:00:02+02:00
Українські Новини
Свободівець перебрехав розмову із сім'єю 12-річного Макса Ткачука, якого він став цькувати за виконання "Смугл

Свободівець перебрехав розмову із сім'єю 12-річного Макса Ткачука, якого він став цькувати за виконання "Смуглянки", - ЗМІ

Тетяна Зотова
ВО Свобода
Пирожик і родина Ткачук. Фото: Facebook
Пирожик і родина Ткачук. Фото: Facebook

Депутат Волинської облради від "Свободи" Олександр Пирожик, який почав цькування 12-річного Максима Ткачука за виконання відомої радянської військової пісні "Смуглянка" на престижному конкурсі в Лондоні, побував у нього вдома і "вибачився", інформує портал strana.ua.

Правда, бабуся талановитої дитини виявилася шокована висновками депутата, які він описав у Facebook після візиту.

"Щоб поставити крапку в численних спекуляціях і припинити потік брехливих звинувачень, відвідав будинок юного співака Максима Ткачука в своїй рідній Турійщині ... Спілкувалися досить довго. Спільно обговорили резонансну ситуацію, яка сталася в результаті пісенного конкурсу в Лондоні, де перед Максимом з бабусею поставили жорстку умову: співати російською", - написав Пирожик.

За його словами, Максим і його родичі не подумали про "прихований підтекст такого умови", але тепер вони розуміють, "як грубо їх підставили".

"Своє обурення з цього приводу бабуся Максима згодом висловила телефоном члену журі Сандрі Лісовській, яка м'яко кажучи, використовувала їх у своїх пропагандистських цілях. Переконалися, як підступно діють пропагандисти "русского світу", намагаючись посварити нас, українців", - написав свободівець.

Скріншот Facebook-сторінки Олександра Пирожика.

А ось у бабусі Максима від візиту Пирожика, а особливо від того, що він потім написав в соцмережах, залишилося зовсім інше враження. Пост вона опублікувала в Facebook онука.

"Я знову-таки шокована, що ви там пишете, який "русскій мір", цю пісню співає весь світ. До чого тут Сандра Лісовська, ми навпаки вдячні їй за цей конкурс, вона для дітей робить дуже багато, таких простих дітей вона виводить, щоб їх побачили і почули, вона робить більше, ніж ви з усією своєю партією разом узяті. Ця людина є заслуженою в світі. І я не дозволю її ображати. Досить того, що ви образили нас і нашу сім'ю", - написала бабуся Максима.

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