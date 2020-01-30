Україна ввела безвіз для британців на рік

Україна ввела безвізовий режим для громадян Великобританії до лютого 2021 року. Про це йдеться в указі Президента Володимира Зеленського №28 від 29 січня, оприлюдненому в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини. "Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано в ньому. Указ набирає чинності в четвер, 30 січня. При цьому на сайті Президента він поки не опублікований. Як повідомляли Українські Новини, 9 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися прискорити підготовку нової угоди про політичне співробітництво, вільної торгівлі і партнерство між Україною і Великобританією в контексті виходу цієї країни з Європейського Союзу.Крім того, Brexit запланований на 31 січня 2020 року.Тим часом збитки Британії від Brexit становлять $170 млрд.