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30 січня 2020, четвер, 11:42 19
Зовнішня політика 2020-01-30T13:00:03+02:00
Українські Новини
Україна ввела безвіз для британців на рік

Україна ввела безвіз для британців на рік

Валерия Драгомирова
Україна, Великобританія, Безвіз, Brexit
Україна та Великобританія. Фото: zn.ua
Україна та Великобританія. Фото: zn.ua

Україна ввела безвізовий режим для громадян Великобританії до лютого 2021 року.

Про це йдеться в указі Президента Володимира Зеленського №28 від 29 січня, оприлюдненому в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності в четвер, 30 січня.

При цьому на сайті Президента він поки не опублікований.

Як повідомляли Українські Новини, 9 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися прискорити підготовку нової угоди про політичне співробітництво, вільної торгівлі і партнерство між Україною і Великобританією в контексті виходу цієї країни з Європейського Союзу.


Крім того, Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

Тим часом збитки Британії від Brexit становлять $170 млрд.

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