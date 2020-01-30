Україна ввела безвіз для британців на рік

Україна ввела безвізовий режим для громадян Великобританії до лютого 2021 року.

Про це йдеться в указі Президента Володимира Зеленського №28 від 29 січня, оприлюдненому в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності в четвер, 30 січня.

При цьому на сайті Президента він поки не опублікований.

Як повідомляли Українські Новини, 9 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися прискорити підготовку нової угоди про політичне співробітництво, вільної торгівлі і партнерство між Україною і Великобританією в контексті виходу цієї країни з Європейського Союзу.



Крім того, Brexit запланований на 31 січня 2020 року.



Тим часом збитки Британії від Brexit становлять $170 млрд.