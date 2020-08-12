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12 серпня 2020, середа, 11:31 6
Спорт 2020-08-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні стартують матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Аталанта" зустрінеться з "ПСЖ"

Сьогодні стартують матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Аталанта" зустрінеться з "ПСЖ"

Александр Савич
Футбол, Аталанта, ПСЖ, Ліга чемпіонів УЄФА
Ліга чемпіонів. Фото:sport.bigmir.net
Ліга чемпіонів. Фото:sport.bigmir.net

Матчі єврокубкового сезону 2019-2020 тривають. У середу, 12 серпня, відбудеться перший чвертьфінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Бергамськие "Аталанта", в якій грає українець Руслан Малиновський, зустрінеться зі столичним французьким клубом "ПСЖ". 

Для "Аталанти" нинішній розіграш Ліги чемпіонів дебютний. У своєму першому ж сезоні ЛЧ, італійський клуб зумів дійти до чвертьфіналу, що стало для багатьох справжньою несподіванкою, зважаючи на те, що перші три матчі групової стадії бергамци програли. Чи вдасться "Аталанті" продовжити свій вдалий дебют, дізнаємося вже сьогодні.

На окрему увагу заслуговує постать українця Руслана Малиновського, який в цьому сезоні забив за італійський клуб 9 голів і віддав 7 гольових передач. Чи випустить головний тренер бергамцев Джан П'єро Гасперіні українця в старті або притримає на лавці для посилення в другій половині зустрічі? Малиновський вже неодноразово доводив, що своїми діями на полі здатний переламати перебіг зустрічі.

Матч пройде в Лісабоні, Португалія, на стадіоні "Ештадіу да Луш". Арбітр матчу англієць Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1". Початок матчу о 22:00.

Як повідомляли Українські новини, донецький "Шахтар" пройшов в півфінал Ліги Європи .

Також українським уболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі .

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