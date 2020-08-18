В Україні ввели спецмито на російське дизпаливо, скраплений газ та вугілля

Кабінет Міністрів встановив спеціальне мито на імпортоване з Росії дизельне паливо, скраплений газ та вугілля до 2021.

Про це свідчить постанова Кабміну від 17 серпня №719, передають Українські Новини.

Згідно з текстом постанови, Кабмін увів 4% спецмито на дизпаливо, яке ввозиться з Росії на митну територію України трубопровідним транспортом і яке поміщається в митний режим імпорту.

Також для зрідженого газу, який ввозиться з Росії на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщається в митний режим імпорту було введене спецмито в розмірі 3%.

Крім того, Кабмін ввів спецмито в розмірі 65 % на імпортоване з Росії вугілля.

Зазначається, що дане спецмито не застосовується щодо антрацитового і бітумінозного вугілля, а також коксівного та іншого вугілля, необхідного для металургійної промисловості.

Уточнюється, що дана постанова набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинності 31 грудня або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних та / або недружніх дій щодо України.

Раніше Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови.

Ще раніше Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і вугілля, крім антрациту і коксу з 1 квітня 2020 року.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости