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18 серпня 2020, вівторок, 11:21 8
Економіка 2020-08-18T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні ввели спецмито на російське дизпаливо, скраплений газ та вугілля

В Україні ввели спецмито на російське дизпаливо, скраплений газ та вугілля

Ольга Фандорина
Кабмін, Вугілля, спецмита
Вугілля. Фото: 112.ua
Вугілля. Фото: 112.ua

Кабінет Міністрів встановив спеціальне мито на імпортоване з Росії дизельне паливо, скраплений газ та вугілля до 2021.

Про це свідчить постанова Кабміну від 17 серпня №719, передають Українські Новини.

Згідно з текстом постанови, Кабмін увів 4% спецмито на дизпаливо, яке ввозиться з Росії на митну територію України трубопровідним транспортом і яке поміщається в митний режим імпорту.

Також для зрідженого газу, який ввозиться з Росії на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщається в митний режим імпорту було введене спецмито в розмірі 3%.

Крім того, Кабмін ввів спецмито в розмірі 65 % на імпортоване з Росії вугілля.

Зазначається, що дане спецмито не застосовується щодо антрацитового і бітумінозного вугілля, а також коксівного та іншого вугілля, необхідного для металургійної промисловості.

Уточнюється, що дана постанова набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинності 31 грудня або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних та / або недружніх дій щодо України.

Раніше Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови.

Ще раніше Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і вугілля, крім антрациту і коксу з 1 квітня 2020 року.

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