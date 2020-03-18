Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня

Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та енергетичне вугілля з 1 квітня 2020 року. Дане рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 березня, передають Українські Новини. "Пропонується ввести додаткову спецмито для імпортованої з Росії електроенергії і всіх типів вугілля з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у ході засідання Кабміну. Він зазначив, що дана спецмито не стосується антрацитового і коксового вугілля. Дане рішення було одноголосно ухвалене урядом і відправлено на доопрацювання протягом трьох днів. Як повідомляли Українські Новини, раніше глава НКРЭКУ заявляв, що імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшко, проголосувавши закон в 2017 році. Раніше Минэкоэнерго просило НКРЭКУ обмежити імпорт електроенергії з Росії.