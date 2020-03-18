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18 березня 2020, середа, 13:10 15
Економіка 2020-03-18T13:13:12+02:00
Українські Новини
Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня

Кабмін вводить 65% мито на імпортовану електроенергію з Росії з квітня

Григорий Яковенко
Кабмін, Росія, Імпорт електроенергії
Електроенергія
Електроенергія

Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та енергетичне вугілля з 1 квітня 2020 року.

Дане рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 березня, передають Українські Новини.

"Пропонується ввести додаткову спецмито для імпортованої з Росії електроенергії і всіх типів вугілля з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у ході засідання Кабміну.

Він зазначив, що дана спецмито не стосується антрацитового і коксового вугілля.

Дане рішення було одноголосно ухвалене урядом і відправлено на доопрацювання протягом трьох днів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава НКРЭКУ заявляв, що імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшко, проголосувавши закон в 2017 році.

Раніше Минэкоэнерго просило НКРЭКУ обмежити імпорт електроенергії з Росії.

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