Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови

Міжнародна комісія з міжнародної торгівлі на засіданні 21 травня ввела остаточні антидемпінгові мита на імпорт цементних клінкерів і портландцементу з Білорусі в розмірі 57,03%, з Молдови в розмірі 94,46% і з Росії в розмірі 114,95%.

Про це йдеться в повідомленні юркомпанії "Ільяшев і партнери", яка представляла інтереси ініціаторів розслідування.

Мита введено на 5 років.

Ініціаторами розслідування виступили українські виробники цементу компанії "Дікергофф Цемент Україна", "ХайдельбергЦемент Україна", "Подільський цемент" та "Івано-Франківськцемент".

МКМТ відхилила добровільні зобов'язання "Лафарж Цемент Молдова", "Осколцемент" і "Євроцемент трейд" (обидва - Росія) про припинення демпінгового імпорту цементу в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, МКМТ початку дане антидемпінгове розслідування у липні 2018.