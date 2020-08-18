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  • У Близнюків хороший період для змін, а Терезам потрібно подбати про здоров'я, - гороскоп від Глоби на сьогодні
18 серпня 2020, вівторок, 11:15 5
Lifestyle 2020-08-18T12:17:59+03:00
Українські Новини
У Близнюків хороший період для змін, а Терезам потрібно подбати про здоров'я, - гороскоп від Глоби на сьогодні

У Близнюків хороший період для змін, а Терезам потрібно подбати про здоров'я, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Прогноз, Знаки зодіаку
Гороскоп на 18 серпня від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на 18 серпня від Павла Глоби. Фото: pixabay

У той час, як сьогодні Раки, Леви і Риби зіткнуться з труднощами в справах, астролог радить Козерогам бути обережніше за кермом, а Терезам варто зайнятися своїм здоров'ям. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у вівторок, 18 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

Овнам добре вдаватимуться розв'язання питань з нерухомістю та державними органами. Можна займатися організаторською роботою - в цій сфері труднощі не виникатимуть.

Телець

Тельцям можуть прийти в голову чудові ідеї з облаштування будинку. Є шанси, що вдасться скласти план невеликого ремонту, який істотно освіжить життя представників цього знака.

Близнюки

Для Близнюків настав сприятливий час для змін  абсолютно в усіх сферах діяльності, як в романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Рак

У вівторок біля Раків можлива затримка в отриманні прибутку. Постарайтеся не впадати у відчай, якщо все буде йти не так, як планували.

Лев

У цей день Левам вдасться розслабитися і відчути внутрішній спокій. До тих, у кого були не найкращі часи, повернуться сили і впевненість у собі. Можливо саме у вівторок представника цього знака вдасться продумати план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно поліпшити якість життя.

Діва

Знайдіть час для роздумів. Це вкрай необхідно тим, хто має багато претензій до свого теперішнього становища і життя. Можливо варто звернутися до фахівця, який допоможе розібратися з думками.

Терези

Терезам у вівторок бажано зайнятися своїм здоров'ям. Корисними будуть фітопроцедури, заняття спортом і прогулянки на свіжому повітрі.

Скорпіон

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, почати читати нові книги.

Стрілець

Вибирайте оточення, в якому комфортно. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати Стрільців або давати поради, про які не просять.

Козеріг

Якщо збираєтеся в дорогу, слід врахувати затримки і зміни маршруту. Виділіть часу з запасом, щоб потім не гарячкувати. За кермом варто бути обачними і не рулити, якщо занадто втомлені або нервові.

Водолій

Водоліям у вівторок буде характерна тяга до змін - у мисленні, ситуаціях. Особливо це стосуватиметься тих моментів, які здавалися незмінними. У цей день можна починати ремонти, переїзди, відправлятися в путь.

Риби

Рибам в цей день життєво важливо знайти кілька хвилин, щоб відключитися від буденних справ і відновити запас сил. Зробити це можна як увечері, так і вранці - головне виділити собі достатньо простору і часу.

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку на цьому тижні.

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