Представники трьох знаків зодіаку зіткнуться з перешкодами сьогодні, — астролог

Тоді як у Овнів, Дів і Стрільців понеділок пройшов успішно , сьогодні Раки, Леви і Риби зіткнуться з труднощами в справах. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку у вівторок, 18 серпня, розкажуть Українські Новини.

Овен

У вівторок Овни будуть схильні до неорганізованості й забудькуватості. Це може стати причиною сварок з колегами та близькими. В цей час зірки також радять не ризикувати, займатися справами настільки, наскільки дозволяють обставини і можливості. У вівторок також не слід випробовувати терпіння другої половинки, адже вчинки представників цього знака можуть бути витлумачені невірно, через що виникне непорозуміння і образа.

Лев

Левам в цей день буде складно зосередитися на чомусь важливому. Багато що їх дратуватиме і відволікатиме від втілення в життя намічених планів. Зірки радять не діяти у вівторок необдумано і зопалу. Плануйте всі свої дії заздалегідь. Шукайте нові підходи до вирішення проблем. Також не будьте занадто вимогливі до другої половинки і намагайтеся зрозуміти близьких.

Риби

Справи можуть йти геть погано, через що настрій різко Риб зіпсується. Вони будуть пригнічені, виникне відчуття дискомфорту через скандали або сварки з близькими людьми. У вівторок буде не зайвим контролювати свої емоції, приймати емоції інших і ситуацію такою, яка вона є. В цей час протипоказані великі фізичні навантаження. Крім того, протягом дня буде високою ймовірність фінансових втрат.

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також астролог Павло Глоба розповів, що чекає на всіх знаків зодіаку цього тижня.

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