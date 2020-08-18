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18 серпня 2020, вівторок, 11:22 7
Суспільство 2020-08-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу на Київщині за добу зросла майже втричі

Кількість нових випадків коронавірусу на Київщині за добу зросла майже втричі

Надежда Комендантова
Карантин, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Київській області 17 серпня у  порівнянні з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 4 620, тих, що загинули - на 1 людину до 80.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 620 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 403 дітей та у 663 медичних працівників. За добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7 дітей у віці від 1 місяця до 17 років і у 59 дорослих ", - сказано в ньому.

9 нових хворих госпіталізовано, інші знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 786 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 834.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього в області виздор Овель 3 158 осіб, в тому числі 271 дитина.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні знову почала зростати захворюваність на COVID-19 і піднялася на 10%

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