Кількість нових випадків коронавірусу на Київщині за добу зросла майже втричі

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Київській області 17 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 4 620, тих, що загинули - на 1 людину до 80.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 620 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 403 дітей та у 663 медичних працівників. За добу підтверджено 66 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7 дітей у віці від 1 місяця до 17 років і у 59 дорослих ", - сказано в ньому.

9 нових хворих госпіталізовано, інші знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 786 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 834.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього в області виздор Овель 3 158 осіб, в тому числі 271 дитина.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні знову почала зростати захворюваність на COVID-19 і піднялася на 10%

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости