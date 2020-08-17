підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 серпня 2020, понеділок, 11:35 7
Суспільство 2020-08-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
За добу в Київській області на третину зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

За добу в Київській області на третину зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Надежда Комендантова
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Київській області 16 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 24 людини до 4 554.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації (ОДА), передають Українські Новини.

"За добу підтверджені 24 нових випадки коронавірусної хвороби, в тому числі у 1 дитини у віці 6 місяців і у 23 дорослих ", - сказано в ньому.

2 хворих були госпіталізовані, решта 22 знаходяться під наглядом на самоізоляції.

"Офіційно підтверджені 4 554 випадки захворювання коронавірусів, в тому числі у 396 дітей і у 652 медичних працівників ", - сказано в повідомленні.

За весь період епідемії на стаціонарному лікуванні перебували 777 хворих, у той час як 3 777 залишалися на самоізоляції.

" За звітну добу повідомлення про одужання не надходили ... За минулу добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили ", - йдеться в повідомленні.

Всього вже одужали 3 110 осіб, з яких 269 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

Водночас 79 хворих з підтвердженим COVID-19 померло в Київській області.

"Кількість хворих і госпіталізованих в Київській області говорить про те, що ми знаходимося на межі другої хвилі епідемії, тому повинні максимально приділити увагу заходам безпеки і дотримання карантинних правил ", - заявив голова ОДА Василь Володін.

Міністерство охорони здоров'я закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонувати сімейному лікарю.

Як повідомляли Українськi Новини, другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу.

Тим часом київські лікарні готують до другої хвилі коронавірусу.

Більше новин про: Пандемія Коронавірус коронавірус в Україні

Другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції
Новини
Віталій Кличко
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України 14:11
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії 12:59
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидні, - Бойко про виконання обіцянок "Слуги народу" 15:58
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко 22:10
Протести в Білорусі. Фото: TUT.BY.
На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода 20:25
більше новин
У Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми". Журналісти підозрюють підпал
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok