За добу в Київській області на третину зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Київській області 16 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 24 людини до 4 554.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації (ОДА), передають Українські Новини.

"За добу підтверджені 24 нових випадки коронавірусної хвороби, в тому числі у 1 дитини у віці 6 місяців і у 23 дорослих ", - сказано в ньому.

2 хворих були госпіталізовані, решта 22 знаходяться під наглядом на самоізоляції.

"Офіційно підтверджені 4 554 випадки захворювання коронавірусів, в тому числі у 396 дітей і у 652 медичних працівників ", - сказано в повідомленні.

За весь період епідемії на стаціонарному лікуванні перебували 777 хворих, у той час як 3 777 залишалися на самоізоляції.

" За звітну добу повідомлення про одужання не надходили ... За минулу добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили ", - йдеться в повідомленні.

Всього вже одужали 3 110 осіб, з яких 269 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

Водночас 79 хворих з підтвердженим COVID-19 померло в Київській області.

"Кількість хворих і госпіталізованих в Київській області говорить про те, що ми знаходимося на межі другої хвилі епідемії, тому повинні максимально приділити увагу заходам безпеки і дотримання карантинних правил ", - заявив голова ОДА Василь Володін.

Міністерство охорони здоров'я закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонувати сімейному лікарю.

Як повідомляли Українськi Новини, другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу.

Тим часом київські лікарні готують до другої хвилі коронавірусу.

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