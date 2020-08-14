Сьогодні починається Успенський піст: календар харчування

Сьогодні, 14 серпня, православні християни починають Успенський піст. Українські Новини розкажуть про календар харчування під час посту на кожен день.

Успенський піст триває 2 тижні, з 14 по 28 серпня. З усіх постів, він є одним з найменших, але має вагоме значення у житті християн. Старт посту починається з 14 серпня, і випадає на Медовий Спас, і триває до дня Успіння Пресвятої Богородиці, тобто до 28 серпня. Саме звідси і з'явилася назва Успенський піст.

Особливості харчування в Успенський піст по днях на перший тиждень

14 серпня. Оскільки цей день вимагає дотримання посту, то люди, які постять мають відмовитися від вживання рослинної олії. Дозволяється вживати гарячу їжу, приготовлену без використання масла.

15 серпня. У другий день посту краще віддати перевагу сироїдінню.

16 серпня. Дозволено їсти гарячу їжу без олій, а ось про вино і рибу варто забути.

17 серпня. У цей день потрібно віддати свою перевагу сирим овочам і сухофруктам або горіхам.

18 серпня . Можна використовувати олію для приготування їжі. Саме тому варто приготувати варену, смажену або печену їжу.

19 серпня. У цей день відзначають Преображення Господнє. Тому крім дозволеної гарячої їжі з олією, можна вживати в їжу рибу і морепродукти.

20 серпня. У четвер знову настає день сироїдіння, тому варто підготувати сирі овочі і сухофрукти.

Як харчуватися на другому тижні Успенського посту

21 серпня. На початку другого тижня посту, тобто в п'ятницю, можна вживати варені продукти і гарячу їжу. Але не варто забувати, що для цього в п'ятницю не можна використовувати олії.

22 серпня. Як і в попередню суботу, в цей день їсти можна тільки не варену їжу. Це можуть бути овочі, фрукти, сухофрукти, мед, ягоди та горіхи.

23 серпня. В останню неділя посту можна вживати варену і тушковану їжу. А ось від смаженої їжі варто відмовитися, оскільки використовувати олію в цей день не можна.

24 серпня. Традиційно в понеділок настає день сироїдіння.

25 серпня. У вівторок можна дозволити собі їжу, приготовлену на олії. Більш того, в цей день дозволяється випити трохи вина.

26 серпня. Так само, як і в попередній день, в середу можна готувати їжу на олії. Трохи вина можна буде випити і в цей день.

27 серпня. Складним буде четвер для мирян, оскільки це останній день посту, в який варто не тільки дотримуватися суворого посту, а й починати підготовку до свята. У цей день дозволені тільки сирі продукти.

28 серпня. Офіційно завершується піст і в їжу можна вживати всі продукти і в будь-якому вигляді.

Раніше Українські Новини розповіли, під час старту Успенського посту і Медового Спаса, в Україні очікується спекотна погода