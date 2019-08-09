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09 серпня 2019, пʼятниця, 06:00 60
Життя 2019-08-10T20:30:11+03:00
Українські Новини
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: коли відзначають свята

Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: коли відзначають свята

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Спаси - це православні християнські свята, присвячені Ісусу Христу. У серпні українці святкуватимуть Медовий, Горіховий і Яблучний Спас. Українські Новини розкажуть, у який день відбудеться кожне зі свят.

З дня першого Спаса починається Успенський піст, який триває два тижні.

Медовий Спас

Медовий Спас буде відзначатися в середу, 14 серпня. За слов'янськими традиціями в цей день в храмах відбувається освячення води, а також меду нового збору. В день Медового Спаса печуть пряники, млинці з маком і медом, пиріжки та булочки.

Перший Спас називають Медовим, тому що соти у вулику до цього часу вже наповнені, і пасічники приступають до збору. Вважалося, що якщо бджоляр не вломить сота, то сусідні бджоли повитягують увесь мед. За традицією дозволялось їсти освячений мед саме з цього дня.

Яблучний Спас

Яблучний Спас відзначається через п'ять днів після Медового Спаса, 19 серпня. За народними прикметами, він означає настання осені і перетворення природи. В цей день в церквах освячували плоди та фрукти нового врожаю, а також хлібні колоски.

Третій Спас

Цей Спас ще називають Горіховим або Хлібним. Горіховий - тому що до цього часу зазвичай дозрівають лісові горіхи, а Хлібний - тому що закінчується прибирання хліба. Останній Спас зазвичай вважався напівсвятом.

В цей день випікають хліб із зерна нового врожаю. Також прийнято було торгувати полотнами. Відзначається Третій Спас - 29 серпня.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень: очікується спека до +30

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