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  • За добу до лікарень із коронавірусом потрапили майже три сотні хворих: ліжка заповнені на чверть
12 серпня 2020, середа, 16:49 7
Медицина 2020-08-12T17:45:02+03:00
Українські Новини
За добу до лікарень із коронавірусом потрапили майже три сотні хворих: ліжка заповнені на чверть

За добу до лікарень із коронавірусом потрапили майже три сотні хворих: ліжка заповнені на чверть

Надежда Комендантова
Лікарні Києва, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Хворі на коронавірус
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко

У той час, як в лікарнях "другої хвилі" під приймання хворих на коронавірус підготували 10,2 тис. місць, 11 серпня було госпіталізовано 288 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За останню добу було госпіталізовано 288 осіб ", - сказав він.

Міністр зазначив, що по Україні заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірус, становить близько 24%, проте цей показник відрізняється по регіонах.

Найбільш завантажені лікарні у Львівській області - на більше ніж 50 % .

Серед 1 433 осіб, у яких 11 серпня було підтверджена коронавірусна інфекція, 116 дітей і 65 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 5 895 дітей та 9 400 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 20 829 хворим.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 626 хворих.

Станом на ранок 12 серпня в лікарнях перебувають 5 418 осіб, 129 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Серед тих, що вилікувались - 7 001 медпрацівник.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих COVID-19 в Києві 11 серпня у порівнянні з попередніми збільшилася на 182 особи до 9 869.

Крім того, в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я не виключає перевантаження лікарень хворими на коронавірус при надходженні до стаціонару 200 осіб щодня.

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