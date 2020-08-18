Влада Самбора відмовилася посилювати карантин, незважаючи на "червоний" рівень небезпеки

Самбірська міська рада у Львівській області відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ та НС від 13 серпня, яким в цьому місті встановлено червоний - найвищий рівень епідеміологічної небезпеки. Про це повідомляє Zaxid.net.

Під час засідання міськради під стінами мерії проходив пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Самбірські депутати постановили, що рішення державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення Самбора до "червоної" зоні епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції.

Громадському транспорту і підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, вони дозволили працювати у звичайному режимі, хоч і з дотриманням карантинних вимог.

Самбірська міськрада закликала поліцію утриматися від залучення до відповідальності підприємців, які будуть продовжувати працювати всупереч рішенню державної комісії ТЕБ та ЧС.

Крім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров'я і голова Львівської ОДА з проханням скасувати в Самборі "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", " помаранчеву "і "Червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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