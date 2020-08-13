На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ і випустили міну

За минулу добу, 12 серпня, бойовики 4 рази відкривали вогонь в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), попри те, що з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає, хоча 12 серпня повідомили, що загинув на Донбасі український розвідник під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожих порушення проголошеного режиму припинення вогню", - йдеться в ньому.

Поблизу Мар'їнки і Південного відзначено кілька автоматичних черг із стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет і зробив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту з допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однієї протипіхотної міною ПОМ-2.

Наголошується, що українські військовослужбовці на обстріли не реагували і вогонь у відповідь не відкривали.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень ні", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС 11 серпня, втрат немає.

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.