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13 серпня 2020, четвер, 09:49 7
Силові структури 2020-08-13T11:00:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ і випустили міну

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ і випустили міну

Надежда Комендантова
ООС, війна на Донбасі, зведення ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

За минулу добу, 12 серпня, бойовики 4 рази відкривали вогонь в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), попри те, що з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає, хоча 12 серпня повідомили, що загинув на Донбасі український розвідник під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

агалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожих порушення проголошеного режиму припинення вогню", - йдеться в ньому.

Поблизу Мар'їнки і Південного відзначено кілька автоматичних черг із стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет і зробив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту з допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однієї протипіхотної міною ПОМ-2.

Наголошується, що українські військовослужбовці на обстріли не реагували і вогонь у відповідь не відкривали.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень ні", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС 11 серпня, втрат немає.

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже його перші години.

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