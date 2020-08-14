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14 серпня 2020, пʼятниця, 07:00 7
Життя 2020-08-14T07:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Медовий Спас: традиції і повір'я

Сьогодні відзначають Медовий Спас: традиції і повір'я

Елизавета Кесельман
Релігія, Традиції, Медовий Спас, Маковія
Медовий Спас. Фото:
Медовий Спас. Фото:

Відчогодні християни східного обряду починають святкування трьох Спасів: Медового, Яблучного і Горіхового.  У п'ятницю, 14 серпня, вріяни святкують перше свято - Медовий Спас. Українські Новини розкажуть історію і традиції святкування.

Медовий Спас, який називають Маковій - найперший з трьох Спасів. У цей день віряни згадують сімох братів Маккавеїв, їх мати Соломонію і вчителя Єлеазара, які в 166 році до нашої ери віддали свої життя, тому що сповідували віру в Істинного Бога.

Традиції та повір'я

Найголовніша традиція, як і в дні всіх великих релігійних свят, - відвідування богослужінь і молитва.

За церковною традицією в ці дні освячують яблука, виноград, мед і горіхи. Це символізує подяку Господу за перший урожай.

У цей день пасічники мають "заламати соти" - приступити до викачування меду. Згідно з повір'ям, хто не зробив цього, у того сусідські бджоли винесуть весь мед.

На богослужіннях парафіяни роблять мале освячення води, а також меду нового збору, благословляється його вживання в їжу.

Згідно з повір'ям, освячений мед володіє особливою лікувальною силою, його зберігають біля ікон і дають хворим для якнайшвидшого одужання, перша ж ложка володіє "чарівною силою", загадавши бажання - воно обов'язково збудеться.

Що не можна робити на Медовий Спас

Не можна в цей день шумно святкувати, голосно розмовляти.

За старовинним повір'ям, після 14 серпня заборонено купатися в озерах, ставках, річках.

Що кладуть в кошик

У Медовий Спас прийнято збирати не тільки мед, а й мак. З цього продукту святкові частування, а також обереги від псування і пристріту.

В кошик для освячення в церкві кладуть невеликі букетики з літніх польових квітів і трав. Такі букети наші предки вважали оберегами, їх не викидали до серпня наступного року, висушували і зберігали в будинку. Такі букети отримали назву "маковійчики", а складаються, як правило, з декількох рослин, кожна з яких має своє символічне значення:

  1. гілочки калини символізують жіночу красу і молодість,
  2. квіти календули (нігтики) - захист від хвороб,
  3. макові головки - символ родючості і гарного врожаю,
  4. м'ята і меліса - умиротворення і душевний спокій,
  5. полин - символ примирення

Крім того, в кошик дозволяється покласти хліб, випечені господинею до свята пироги і печиво з медом і маком, сіль.

Освятити святкову корзину можна буде в будь-якій церкві православного обряду, починаючи з раннього ранку і до пізнього вечора.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом погоди, у серпні можливі заморозки.

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