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12 липня 2019, пʼятниця, 11:50 11
Економіка 2019-07-12T12:45:01+03:00
Українські Новини
Україна збільшила експорт зерна на 23% в 2018/2019, - Мінсільгосп США

Україна збільшила експорт зерна на 23% в 2018/2019, - Мінсільгосп США

Зерно (ілюстрація)
Зерно (ілюстрація)

Міністерство сільського господарства США оцінює збільшення експорту зернових культур з України на 23%, або на 9,42 млн тонн, до 49,7 млн тонн в 2018/2019 маркетинговому році (липень 2018 - червень 2019) порівняно з 2017/2018 м. р.

Про це йдеться в липневому звіті Мінсільгоспу США, передають Українські Новини.

Згідно з ним, обсяг експорту пшениці скоротився на 8,9% до 16,2 млн тонн, а фуражного зерна збільшився на 49% до 33,53 млн тонн (у т. ч. кукурудзи - 29,5 млн тонн).

Крім того, Мінсільгосп США дещо збільшив прогноз експорту зернових культур з України на 0,4%, або на 0,2 млн тонн, до 51,39 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році.

Так, прогноз експорту пшениці незначно знизився з 19,5 млн тонн до 19 млн тонн, фуражного зерна - збільшився на 2,2% до 32,39 млн тонн, з яких кукурудза - 28 млн тонн.

Також Мінсільгосп США оцінює збільшення врожаю зернових культур в Україні на 14%, або на 8,51 млн тонн, до 69,56 млн тонн в 2018/2019 маркетинговому році (липень 2018 - червень 2019) порівняно з 2017/2018 м. р.

Згідно з прогнозом, обсяг зібраної пшениці скоротився на 7% до 25,06 млн тонн, однак фуражного зерна - зріс на 30,6% до 44,5 млн тонн, з яких 35,81 млн тонн припадає на кукурудзу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінагрополітики заявило, що очікує зростання врожаю зернових на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2019 м. р. згідно з оптимістичним прогнозом.

Сільськогосподарські підприємства за підсумками 2018 року зібрали 70,1 млн тонн зернових культур.

При цьому урожай пізніх зернових в 2018 році побив рекорди в низці регіонів.

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