З початку року Україна збільшила експорт зерна на 16%

З початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) фактичні обсяги експорту Україною зерна станом на 3 червня становили 54,41 млн тонн, що на 7,6 млн тонн або на 16%, більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу АПК, передають Українські Новини.

Згідно з ним , вже експортовано 20,17 млн тонн пшениці, 4,86 млн тонн ячменю, 8,2 тис. тонн жита і 28,68 млн тонн кукурудзи.

Крім того, за вказаний період збільшено експорт пшеничного борошна і з інших культур-на 16,8%, або на 45,2 тис. тонн, до 314,8 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Мінагрополітики, за підсумками 2018/2019 маркетингового року Україна збільшила експорт зерна і борошна на 23% до 50,4 млн тонн порівняно з минулим маркетинговим роком.

Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку. Україна щорічно споживає близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решта урожаю експортується за межі України. Таким чином, третину врожаю завжди у розпорядженні внутрішніх потреб країни.