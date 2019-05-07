Стала відома точна дата початку роботи Антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд вирішив почати роботу 5 вересня.

За відповідне рішення проголосували 35 із 38 суддів, передають Українські Новини.

Відповідну дату запропонувала затвердити глава Антикорупційного суду Олена Танасевич.

Вона назвала це "ризикованим кроком", тому що на даний момент у Антикорупційного суду немає готових приміщень, достатніх кабінетів для суддів, а також не завершена реєстрація прав користування на виділені суду будівлі.

Терміни закінчення цих процедур невідомі.

Проте більшість суддів вирішили встановити дату початку роботи Антикорупційного суду.

При цьому збори суддів також звернулася до органів влади з проханням максимально сприяти запуску суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше збори суддів Антикорупційного суду після кількох спроб не змогли обрати голову суду.

Спочатку на цю посаду претендували три кандидата.