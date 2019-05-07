Стала відома точна дата початку роботи Антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд вирішив почати роботу 5 вересня.\r\nЗа відповідне рішення проголосували 35 із 38 суддів, передають Українські Новини.\r\nВідповідну дату запропонувала затвердити глава Антикорупційного суду Олена Танасевич.\r\nВона назвала це "ризикованим кроком", тому що на даний момент у Антикорупційного суду немає готових приміщень, достатніх кабінетів для суддів, а також не завершена реєстрація прав користування на виділені суду будівлі.\r\nТерміни закінчення цих процедур невідомі.\r\nПроте більшість суддів вирішили встановити дату початку роботи Антикорупційного суду.\r\nПри цьому збори суддів також звернулася до органів влади з проханням максимально сприяти запуску суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше збори суддів Антикорупційного суду після кількох спроб не змогли обрати голову суду.\r\nСпочатку на цю посаду претендували три кандидата.