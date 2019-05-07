Голова Антикорупційного суду Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні.

Про це вона сказала журналістам після обрання на посаду, передають Українські Новини.

"Я не уповноважена надавати оцінку рівня корупції", - заявила голова суду.

Танасевич також відмовилася називати розмір своєї зарплати, місце роботи чоловіка і походження земельних ділянок, зазначених у її електронній декларації.

Голова суду відмовилася назвати орієнтовну дату роботи Антикорупційного суду.

При цьому вона зазначила, що ще не вирішено питання надання їй службового житла в Києві та особистої охорони.

Крім того, не передано список справ, які підлягають розгляду в Антикорупційному суді.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку судді Антикорупційного суду після кількох спроб не змогли обрати голову суду.

Потім виконуючий обов'язки голови Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин зняв свою кандидатуру.