Голова Антикорупційного суду Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні.\r\nПро це вона сказала журналістам після обрання на посаду, передають Українські Новини.\r\n"Я не уповноважена надавати оцінку рівня корупції", - заявила голова суду.\r\nТанасевич також відмовилася називати розмір своєї зарплати, місце роботи чоловіка і походження земельних ділянок, зазначених у її електронній декларації.\r\nГолова суду відмовилася назвати орієнтовну дату роботи Антикорупційного суду.\r\nПри цьому вона зазначила, що ще не вирішено питання надання їй службового житла в Києві та особистої охорони.\r\nКрім того, не передано список справ, які підлягають розгляду в Антикорупційному суді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спочатку судді Антикорупційного суду після кількох спроб не змогли обрати голову суду.\r\nПотім виконуючий обов'язки голови Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин зняв свою кандидатуру.