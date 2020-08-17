У Долині Смерті зафіксували найвищу температуру на Землі

У національному парку Долина Смерті (штат Каліфорнія) дослідники зафіксували найвищу температуру в історії спостережень — +54,4 градуса за Цельсієм. Про це пише BBC Україна .

Новий температурний рекорд вже підтвердили в Національній погодної службі США.

Підвищення температури зафіксували на фоні сильної хвилі спеки на західному узбережжі США.

Через такі аномальні погодні умови з ладу навіть вийшла одна з електростанцій в Каліфорнії. Попередній температурний рекорд зафіксували в Долині Смерті в 2013 році. Тоді рекордна температура становила +54 градуси за Цельсієм.

Є припущення, що в 1913 році в тій же долині спостерігалася ще більша спека — 56,6 градусів, але це питання є предметом спору і не має підтвердження.

Метеоісторік Крістофер Берт каже, що дані про температуру з інших регіонів за 1913 рік вказують на те, що такої високої температури в Долині Смерті в тому році бути не могло.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про катаклізми найближчі 30 років.



Крім того, останній пінгвін залишив українських полярників у Антарктиді.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости