Спека і потопи стануть ще екстремальнішими: синоптики попередили про катаклізми найближчі 30 років

Нове дослідження вчених з університету Клемсона, США, підтвердило припущення про те, що зміна клімату посилить вологі і сухі сезони по всьому світу в той час, як синоптики дали прогноз на п'ять років, згідно з яким очікується посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

Про це пише Gismeteo з посиланням на прогноз AccuWeather.

Серед районів, які будуть найбільше страждати від наслідків посухи і злив, входять місця, де вже зараз спостерігаються ці явища. Це велика частина Індії, а також Бангладеш, М'янма, внутрішня частина Бразилії і дві смуги, що проходять із сходу на захід через північну Африку і Австралію.Дослідники розділили світ на дев'ять основних регіонів або кліматичних режимів. Вони розглянули річну кількість опадів за 30 років і те, як вона коливається залежно від сезону для кожного регіону.

Вчені підрахували доступність води протягом трьох найбільш вологих місяців і трьох сухих періодів у кожному регіоні.

Найкращий сценарій відносно стабільною доступністю води у вологий і сухий сезони складеться, якщо глобальна температура підніметься на 2 °С порівняно з доіндустріальним рівнем.

Найтривожніша ситуація виникне, якщо до кінця століття температура підніметься на 5 °С. Чим вище температура, тим більше варіацій в доступності води.

Прогнозовані зміни можуть ускладнити керування водосховищами і зрошення сільськогосподарських культур на всій планеті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку