В Антарктиді останній пінгвін залишив українських полярників

Ще декілька місяців назад українські полярник показували, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди. А зараз в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" останній пінгвін відплив у вирій на північ перед початком зими.

"На станції "Академік Вернадський", Антарктида вже поволі наступає зима. Нещодавно команда 25-ої УАЕ попрощалися з останнім пінгвіном на станції. Як зазначають очевидці, "він зробив обхід станції, все перевірив і сказав, що повернеться не сам", - йдеться в ньому.

Зазначається, що пінгвіни упливають у вирій на північ, туди, де вода взимку не вкривається кригою і вони можуть рибалити. А це самий кінець Антарктичного півострову, острів Кінг-Джордж та ще північніше субантарктичні острови, тобто більш як 500 км від станції.

Біолог 25-ої УАЕ Александр Салганский зазначив, що наразі на станції, крім птахів, ще можна побачити південного морського котика (на нашому острові 2-6 осіб щоденно), тюленя крабоїда – (по 1-2 особини на гроулерах в акваторії). Також один крупний самець морського леопарду оселився в акваторії біля станції.

Як повідомляли Українські Новини, після обсервації в Чилі 25-а українська експедиція дісталася до Антарктиди.

У лютому в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.