Екстремальна спека: синоптики дали невтішний прогноз на 50 років

В той час, як після рекордно теплої зими і жаркого посушливого початку весни її останній місяць очікується з аномальними перепадами температур і різкими змінами погоди, згідно з дослідженням учених, якщо наша планета продовжить нагріватися такими ж темпами протягом наступних 50 років, більше 3 мільярдів людей можуть опинитися в районах, дуже жарких для людей.

Так, протягом тисячоліть люди жили у вузькій "кліматичній ніші", де середні температури ідеальні для процвітання суспільства і сприятливих умов для вирощування продуктів харчування і утримання худоби. Зараз більшість населення світу проживає в районах з середньорічною температурою від 11 до 15°C. Менша кількість людей проживає в районах з температурою від 20 до 25° C, пише Метеопрог з посиланням на CNN.

Повідомляється, що у висновках, опублікованих у "Записках Національної академії наук США", міжнародна команда археологів, кліматологів і екологів заявила, що якщо викиди парникових газів, що утримують тепло, триватиме нинішніми темпами, до 2070 року мільярдам людей доведеться жити в умовах екстремальної спеки.

Зміни клімату. Інфографіка: pnas.org

Дослідження показало, що на кожен 1°C потепління 1 мільярду людей потрібно буде або мігрувати в більш прохолодні райони, або адаптуватися до екстремальних умов спеки. Тім Колер, археолог з Вашингтонського університету і співавтор дослідження, сказав, що ці висновки можна розглядати як найгірший сценарій або "звичайний бізнес-сценарій "того, що може статися, якщо ми не змінимо нашого шляху".

Зміни клімату. Інфографіка: pnas.org

Одним з найспекотніших місць на Землі є регіон Сахари в Африці, де середньорічна температура перевищує 29°C. Ці екстремальні умови охоплюють 0,8% земної площі. Дослідники заявили, що ці галузі екстремальної спеки, як очікується, поширяться на 19% поверхні Землі, торкнувшись 3,5 мільярда людей до 2070 року. Регіони, які можуть бути порушені, включають в себе райони Африки на південь від Сахари, Південної Америки, Індії, Південно-Східної Азії, Аравійського півострова і Австралії.

Зміни клімату. Інфографіка: pnas.org

Але є надія на краще. Вчені заявили, що завдяки швидкому і значного скорочення глобальних викидів вуглецю кількість людей, які зазнають впливу надзвичайно спекотних умов, може бути зменшена вдвічі.

Як повідомляли Українські Новини, кліматолог дала прогноз на десятиліття з пекельною спекою з ураганами і засухами.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою. Також через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.