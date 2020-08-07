З початку року журналісти майже півсотні разів зазнали фізичної агресії, - НСЖУ

Журналісти 45 разів піддалися фізичній агресії з початку поточного року. Про це йдеться в повідомленні Національної спілки журналістів за результатами моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", проведеного спільно з партнерськими громадськими організаціями, передають Українські Новини.

"У липні Національна спілка журналістів зафіксувала 5 випадків фізичної агресії стосовно працівників ЗМІ. Більшість постраждалих - телевізійники. Всього за 7 місяців 2020 року зафіксовано 45 інцидентів із застосуванням сили щодо представників ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Так, 2 липня в Запоріжжі журналісти місцевого телеканалу "Z" спільно з представниками громадської організації проводили відеозйомку щодо жорстокого поводження з тваринами.

Несподівано один з пенсіонерів, які перебували поруч, агресивно відреагував на проведення відеозйомки і завдав удар палицею по відеокамері.

У коментарі НСЖУ гендиректор телеканалу Дмитро Веліканов повідомив, що журналістка Яна Потоцька намагалася зупинити чоловіка, але це їй не вдалося.

Оператор Ілля Гірник відчув удар по руці і камері, але вагомих травм не отримав.

"Правоохоронці не хотіли відкривати кримінальне провадження, і колектив каналу наполіг на цьому. Зараз справа знаходиться в суді. Сам нападник вже покаявся, попросив вибачення і згоден на мирову угоду", - зазначає Велетнів.

У той же день постраждала журналістка телеканалу "Україна" Дарина Мельник.

В одному з кафе в Залізному Порту (Херсонська область) його працівники почали штовхати і виганяти журналістку, звинувативши медійників в тому, що вони нібито є провокаторами.

Знімальна група провела 10 годин на поліцейській дільниці, даючи свідчення.

Порушено кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Резонансний випадок стався 14 липня в Харкові, де знімальні групи телеканалу "АТН", медіагрупи "Об'єктив", "112 каналу" висвітлювали трагічний випадок самогубства місцевої жительки, яка задушила свого сина.

Журналісти прибули до місця події, де на них напав родич загиблої.

Спочатку чоловік накинувся на оператора медіагрупи "Об'єктив" Євгенія Шинкаренка, вдарив його в обличчя і пошкодив камеру.

Далі став погрожувати журналістці телеканалу "АТН" і наздоганяти оператора Владислава Самойлова.

Він пошкодив машину телеканалу, зламавши дві ручки, двірник на задньому склі, крило і фару.

"Журналісти викликали поліцію, але у правоохоронців позиція відразу була така, що це ми ледь не провокували напад, оскільки, мовляв, хочемо на трагедії заробляти. Вони не затримали нападника і навіть не забрали штатив від камери, який оператор втратив, тікаючи", - розповіла редактор новин "АТН" Наталія Діденко.

Втім, канал вирішив домагатися реакції від правоохоронців, достукався до керівництва місцевої поліції, після чого було відкрито провадження.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

У Лубнах Полтавської області в ніч на 29 липня невідомий напав на журналіста телеканалу "Лубни" Олександра Назарця під час зйомок пожежі на оптовій базі.

У журналіста діагностували забій обличчя та голови.

"Близько другої години ночі я прибув на місце пожежі складських приміщень з метою висвітлення інциденту. На шиї у мене висіло посвідчення журналіста. На територію об'єкта я не заходив, а зупинився на вулиці, біля пожежної машини. Через кілька секунд після того, як я включив камеру, на мене стали кричати 2 жінки. Вони підбігли до мене, почали закривати камеру і вимагати, щоб я покинув територію. Я акцентував увагу на посвідченні журналіста, повідомив, що я виконую свій професійний обов'язок і перебуваю на вулиці, а не на приватній території. За цей час до жінок приєднався ще чоловік, який лаявся, ображав і погрожував. Несподівано він вдарив мене по голові, на що я рефлекторно завдав удару у відповідь. Після цього він накинувся на мене і став бити. Пожежні, які перебували поруч, розняли бійку", - розповів потерпілий.

Після виклику поліції Назарець поїхав до відділку, де написав заяву, а далі - зафіксував побої в травмпункті.

Слідчі дії тривають.

У НСЖУ засуджують застосування сили до працівників ЗМІ і відзначають, що громадяни накидаються на журналістів, бо не бояться відповідальності за свої дії.

"Журналісти не повинні боятися виїжджати на місце події, не повинні остерігатися виконувати свої професійні обов'язки. У разі інцидентів наші колеги звертаються до Національної поліції і розраховують на оперативні розслідування і відповідні покарання кривдників. Але без прецедентів покарання нових атак не зупинити", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомляли Українськi Новини, голова НСЖУ Сергій Томіленко звернувся до Нацполіції з проханням оперативно розслідувати напад невідомих осіб на журналістів, що був вчинений у Гідропарку під час інспектування дотримання вимог карантину в Києві.

Крім того, НСЖУ засудила прихід СБУ і поліції під виглядом журналістів національного ЗМІ на переговори до терориста.