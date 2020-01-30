Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові

Невідомі вночі підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини. "Зі слів сусіда подружжя Терещуків, який випадково став свідком злочину, невідомий чоловік із закритим обличчям помістив пакет з невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його", - написав він. Інцидент стався на вул. Кубійовича. За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області 30 січня о 00:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Кубійовича, 37. Пожежа виникла в автомобілі Mitsubishi Colt. До місця події негайно виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини Львова. На момент прибуття пожежників на місце події моторний відсік був охоплений вогнем. О 00:33 пожежники локалізували пожежу і о 00:42 ліквідували. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля на площі 2 кв. м, лобове скло, передні крила, капот і 2 передніх колеса. До ліквідації пожежі залучалися 4 людей особового складу та 1 одиниця спецтехніки. На місці події ніхто не постраждав. Обставини і причини виникнення загоряння встановлюються. Авто журналіста Фото ДСНС у Львівській області Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області затримали чоловіка, підозрюваного в замовленні підпалу авто і кабінету воєнкома. Раніше в Ірпені підпалили другий автомобіль активіста-захисника зелених зон.