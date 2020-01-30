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30 січня 2020, четвер, 09:07 11
Події 2020-01-30T10:32:31+02:00
Українські Новини
Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові

Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові

Василь Трухан
Напад на журналіста, пожежа в автомобілі, Підпал, Підпал автомобіля
Пыдпал авто. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області
Пыдпал авто. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

Невідомі вночі підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

"Зі слів сусіда подружжя Терещуків, який випадково став свідком злочину, невідомий чоловік із закритим обличчям помістив пакет з невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його", - написав він.

Інцидент стався на вул. Кубійовича.

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області 30 січня о 00:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Кубійовича, 37.

Пожежа виникла в автомобілі Mitsubishi Colt.

До місця події негайно виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини Львова.

На момент прибуття пожежників на місце події моторний відсік був охоплений вогнем.

О 00:33 пожежники локалізували пожежу і о 00:42 ліквідували.

Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля на площі 2 кв. м, лобове скло, передні крила, капот і 2 передніх колеса.

До ліквідації пожежі залучалися 4 людей особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

На місці події ніхто не постраждав.

Обставини і причини виникнення загоряння встановлюються.

Авто журналіста Фото ДСНС у Львівській областіАвто журналіста Фото ДСНС у Львівській області

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