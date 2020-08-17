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17 серпня 2020, понеділок, 05:15 10
Lifestyle 2020-08-17T11:00:03+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекає успіх у справах сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекає успіх у справах сьогодні, — астролог

Елена Новикова
поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 17 серпня 2020. Фото: Валерія Назаренко
Гороскоп на 17 серпня 2020. Фото: Валерія Назаренко

Сьогодні в Овнів, Дів і Стрільців буде успішний день, у той час, як в неділю на стороні Тельців, Скорпіонів і Водоліїв були зірки. 

Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнам пощастить у багатьох сферах життя в понеділок. На робочому терені все складатиметься чудово. Для успішного врегулювання спірних питань зірки радять проявляти максимальну гнучкість та розуміння. Займіться чим-небудь цікавим, що принесе задоволення і підійме настрій.

Діва

У понеділок пощастить сміливим і відважним Дівам, які не бояться йти наперекір долі і своїми силами домагаються поставлених цілей. У цей день не дозволяйте собі лінуватися. Є шанс, що життя може змінитися в кращу сторону, спірна ситуація проясниться, але це відбудеться лише в тому випадку, якщо з життя представників цього знака піде невизначеність.

Стрілець

У понеділок зірки радять Стрільцям зосередитися на важливих справах у професійній сфері. Для представників цього знаку відкриються непогані перспективи для просування в кар'єрі і підвищення матеріального добробуту. Також в цей період не виключені романтичні знайомства, приємні сюрпризи від улюблених людей. Однак будьте обережні з фінансами. Не слід брати кредити і давати гроші в борг.

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