Ryanair запускає рейси з Одеси в Афіни та Барселону

У той час, як авіакомпанія-лоукостер Ryanair почала продавати авіабілети з України, вона також анонсувала про запуск нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону. Про це повідомляє avianews. Наголошується, що нові рейси запустять у жовтні 2020 року. Ryanair буде літати в ці міста з Одеси один та два рази на тиждень відповідно. Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися щосуботи, а в деякі тижні також щовівторка. Польоти Одеса-Барселона внесені в розклад щовівторка і щосуботи. З урахуванням раніше анонсованих запущених маршрутів мережа Ryanair з Одеси включатиме 12 міст: Берлін, Афіни, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Вроцлав, Барселона. Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см стартує від 979 грн в одну сторону. Як повідомляли Українські Новини, Ryanair пообіцяв повернути гроші за квитки до кінця липня. Тим часом, Ryanair може закрити 3 бази в Німеччині через відмови пілотів у зв'язку зі скороченням зарплат. Також, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.