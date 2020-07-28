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28 липня 2020, вівторок, 14:29 12
Світ 2020-07-28T16:00:03+03:00
Українські Новини
Ryanair запускає рейси з Одеси в Афіни та Барселону

Ryanair запускає рейси з Одеси в Афіни та Барселону

Елизавета Кесельман
Ryanair, Лоукост, Авіарейс, авіакомпанія
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

У той час, як авіакомпанія-лоукостер Ryanair почала продавати авіабілети з України, вона також анонсувала про запуск нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону.

Про це повідомляє avianews.

Наголошується, що нові рейси запустять у жовтні 2020 року.

Ryanair буде літати в ці міста з Одеси один та два рази на тиждень відповідно.

Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися щосуботи, а в деякі тижні також щовівторка.

Польоти Одеса-Барселона внесені в розклад щовівторка і щосуботи.

З урахуванням раніше анонсованих запущених маршрутів мережа Ryanair з Одеси включатиме 12 міст: Берлін, Афіни, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Вроцлав, Барселона.

Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см стартує від 979 грн в одну сторону.

Як повідомляли Українські Новини, Ryanair пообіцяв повернути гроші за квитки до кінця липня.

Тим часом, Ryanair може закрити 3 бази в Німеччині через відмови пілотів у зв'язку зі скороченням зарплат.

Також, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.

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