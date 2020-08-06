Ізраїль відновлює авіасполучення і послаблює карантин

Влада Ізраїлю прийняла рішення про послаблення карантину в країні. Зокрема, будуть знятті обмеження "вихідного дня" і відновлення міжнародного авіасполучення.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Як відзначається, обмеження "вихідного дня" стосувалися, зокрема, роботи магазинів і торгових центрів щосуботи.

Також комісія рекомендувала відновити повітряне сполучення з іншими країнами з 16 серпня.

Для вступу в силу дане рішення повинно бути схвалено урядом Ізраїлю.

Карантинні обмеження будуть вводитися в Ізраїлі лише в "червоних" і "помаранчевих" зонах, де зафіксовано високий показник захворюваності на коронавірус.

При цьому прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що в разі погіршення ситуації, в країні буде введений повний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані в цьому році.

Крім того, до цього заборона на в'їзд до Ізраїлю була продовжена до 2 серпня.

Тим часом, незважаючи на тривалий конфлікт, мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану.