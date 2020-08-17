підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • У трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони"
17 серпня 2020, понеділок, 17:14 10
Суспільство 2020-08-17T18:49:31+03:00
Українські Новини
У трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони"

У трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони"

Валерия Драгомирова
громадський транспорт, рівненська область, Коронавірус, червона зона
Маршрутка. Фото: pixabay
Маршрутка. Фото: pixabay

У Дубно, Рівненському та Костопільському районах Рівненської області повністю припинені перевезення в громадському транспорті в зв'язку з віднесенням цих територій до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Рівненської обласної держадміністрації, передають Українські Новини.

"Сьогодні деякі перевізники вийшли на маршрути в "червоній зоні". Після проведення роз'яснювальної роботи пасажирські перевезення були припинені", - йдеться в повідомленні.

Для службового перевезення медпрацівників і працівників критичної інфраструктури, що забезпечують функціонування важливих об'єктів області, забезпечені спецперевезення.

Рівненська обладміністрація ставить перед Національною службою здоров'я і Міністерством охорони здоров'я питання про можливість відкриття медичних установ другої хвилі для лікування хворих коронавірусів.

Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 13 серпня, Київ потрапив до "жовтої" зони карантину, обмеження якої починають діяти в столиці з понеділка, 17 серпня. Тепер в місті діють обмеження в роботі розважальних закладів, заборона на роботу хостелів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

Більше новин про: громадський транспорт рівненська область Коронавірус червона зона

Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити...
Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Р...
Весілля і релігійні обряди - основні причини пошир...
До кінця карантину залишилося 15 днів. Які діють о...
Україна вперше відкликає посла з Білорусі
У трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони"
Новини
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Україна вперше відкликає посла з Білорусі 18:07
Лукашенко заявив, що нові вибори можливі лише після зміни Конституції 17:57
Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана, — Аваков 17:50
Ryanair запускає рейс з Києва в Неаполь у 2021 році 17:47
більше новин
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
Віталій Кличко
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України 14:11
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
4G з'явився ще на шести станціях київського метрополітену
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok