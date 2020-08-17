У трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони"

У Дубно, Рівненському та Костопільському районах Рівненської області повністю припинені перевезення в громадському транспорті в зв'язку з віднесенням цих територій до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Рівненської обласної держадміністрації, передають Українські Новини.

"Сьогодні деякі перевізники вийшли на маршрути в "червоній зоні". Після проведення роз'яснювальної роботи пасажирські перевезення були припинені", - йдеться в повідомленні.

Для службового перевезення медпрацівників і працівників критичної інфраструктури, що забезпечують функціонування важливих об'єктів області, забезпечені спецперевезення.

Рівненська обладміністрація ставить перед Національною службою здоров'я і Міністерством охорони здоров'я питання про можливість відкриття медичних установ другої хвилі для лікування хворих коронавірусів.

Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 13 серпня, Київ потрапив до "жовтої" зони карантину, обмеження якої починають діяти в столиці з понеділка, 17 серпня. Тепер в місті діють обмеження в роботі розважальних закладів, заборона на роботу хостелів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

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