У Київському метрополітені успішно протестували 4G. На яких станціях з'явиться мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше – "МТС-Україна", Київ) провів тестування 4G-мережі в комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

Про це говориться в повідомленні на сайті компанії, передають Українські Новини.



"Vodafone Україна" провів успішне тестування мережі 4G в метрополітені Києва. Протягом декількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції "Академмістечко" і в тунелі в бік станції "Житомирська", потім – в кілька етапів, і на інших станціях. Всього ж, за планами, у першому півріччі мережа з'явиться на дев'яти станціях і в прогонах між ними. Повністю 4G-інтернетом метрополітен Києва покриють до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.



Заступник генерального директора компанії Андрій Большаков зазначив, що компанія очікує прийняття тарифів на доступ до інфраструктури Києва, а також, зокрема до інфраструктури КП "Київський метрополітен", яке заплановане на 12 березня.



"У разі позитивного рішення, зможемо приступити до повної реалізації проекту відразу після підписання договору. У протилежному випадку, терміни проекту можуть зрушитися", - зазначив він.



Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір запустити 4G-зв'язок на 8 станціях метро в березні.



Адміністрація відзначає, що в березні заплановано запуск 4G на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь".



На всіх станціях метро зв'язок з'явиться в кінці 2020 - початку 2021 року.