підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 лютого 2020, вівторок, 18:51 4
Суспільство 2020-02-25T18:52:26+02:00
Українські Новини
У Київському метрополітені успішно протестували 4G. На яких станціях з'явиться мобільний зв'язок

У Київському метрополітені успішно протестували 4G. На яких станціях з'явиться мобільний зв'язок

Валерия Драгомирова
Vodafone Україна, Київський метрополітен, Телефонний зв'язок, 4G
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше – "МТС-Україна", Київ) провів тестування 4G-мережі в комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

Про це говориться в повідомленні на сайті компанії, передають Українські Новини.

"Vodafone Україна" провів успішне тестування мережі 4G в метрополітені Києва. Протягом декількох днів 4G почне з'являтися, починаючи зі станції "Академмістечко" і в тунелі в бік станції "Житомирська", потім – в кілька етапів, і на інших станціях. Всього ж, за планами, у першому півріччі мережа з'явиться на дев'яти станціях і в прогонах між ними. Повністю 4G-інтернетом метрополітен Києва покриють до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Заступник генерального директора компанії Андрій Большаков зазначив, що компанія очікує прийняття тарифів на доступ до інфраструктури Києва, а також, зокрема до інфраструктури КП "Київський метрополітен", яке заплановане на 12 березня.

"У разі позитивного рішення, зможемо приступити до повної реалізації проекту відразу після підписання договору. У протилежному випадку, терміни проекту можуть зрушитися", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір запустити 4G-зв'язок на 8 станціях метро в березні.

Адміністрація відзначає, що в березні заплановано запуск 4G на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь".

На всіх станціях метро зв'язок з'явиться в кінці 2020 - початку 2021 року.

Більше новин про: Vodafone Україна Київський метрополітен Телефонний зв'язок 4G

ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини
Суд заарештував на два місяці 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах
Новини
У Раді пропонують проводити засідання російською мовою 18:55
У Київському метрополітені успішно протестували 4G. На яких станціях з'явиться мобільний зв'язок 18:51
Суд заарештував на два місяці 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах 18:30
Шахраї намагалися продати посади житомирського і миколаївського губернаторів за кілька мільйонів 18:24
В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві, – ЗМІ 18:19
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
більше новин
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Вартість візитів Зеленського за кордон підвищиться в 2 рази в 2020 11:19 Документ
більше новин
В Київ з "короновірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok