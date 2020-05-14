4G охопив вже більше половини населених пунктів України. Мапа покриття

Станом на 1 травня високошвидкісний мобільний інтернет 4G доступний в 15 478 населених пунктах України, тобто більше половини загальної кількості населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Але це переважно великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення. А ось в невеликі населені пункти високошвидкісний мобільний інтернет в багатьох випадках ще не дістався. Допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів в діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що в липні мобільні оператори почнуть роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц, стартувати цей процес буде з західних областей.

За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 року доступ до 4G-інтернету буде у 88% населення, а в липні 2022 - у 95%.

Мапа покриття 4G в Україні. Фото: Мінцифри

Як повідомляли Українські Новини, Полтавщина стала першою областю, підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

Тим часом навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів.