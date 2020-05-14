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  • 4G охопив вже більше половини населених пунктів України. Мапа покриття
14 травня 2020, четвер, 11:27 16
Економіка 2020-05-14T13:00:02+03:00
Українські Новини
4G охопив вже більше половини населених пунктів України. Мапа покриття

4G охопив вже більше половини населених пунктів України. Мапа покриття

Анна Рудык
4G, Інтернет, Мобільний інтернет, Мінцифри
Мобільний інтернет. Фото: a24.az
Мобільний інтернет. Фото: a24.az

Станом на 1 травня високошвидкісний мобільний інтернет 4G доступний в 15 478 населених пунктах України, тобто більше половини загальної кількості населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Але це переважно великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення. А ось в невеликі населені пункти високошвидкісний мобільний інтернет в багатьох випадках ще не дістався. Допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів в діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що в липні мобільні оператори почнуть роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц, стартувати цей процес буде з західних областей.

За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 року доступ до 4G-інтернету буде у 88% населення, а в липні 2022 - у 95%.

Карта покриття 4G в Україні. Фото: МинцифрыМапа покриття 4G в Україні. Фото: Мінцифри

Як повідомляли Українські Новини, Полтавщина стала першою областю, підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

Тим часом навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів.

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