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13 серпня 2020, четвер, 16:27 8
Політика 2020-08-13T17:30:02+03:00
Українські Новини
Російська мова може отримати на Донбасі ширші права, - Кравчук

Російська мова може отримати на Донбасі ширші права, - Кравчук

Ольга Фандорина
Донбас, ТКГ, російська мова, Леонід Кравчук
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua

Новопризначений голова української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), колишній президент Леонід Кравчук (1991-1994), який проведе перше засідання в ролі голови ТКГ в форматі відеоконфереції, допускає законодавчий дозвіл більш широкого застосування російської мови на Донбасі, хоча не вважає, що це питання вирішить конфлікт.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас. При всій повазі я знаю, що без мови немає народу, немає нації. Нині на Донбасі ніхто не заборонив українську мову, не забороняє і не заборонить. Якщо на Донбасі виникне питання відповідно до загальноєвропейських законів про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а застосування", - відповів він на запитання про те, чи варто міняти закон про функціонування української мови як державної для повернення Донбасу.

Це, на його думку, не буде порушенням українського законодавства на відміну від питання другої державної мови.

"У Конституції передбачено, що держава робитиме все, щоб національні меншини, в першу чергу російська, мали право розвивати і застосовувати свої мови. Але там ніде не написано про другу державну мову. Ніде. Тому, виходячи з Конституції і європейських документів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону. А скасовувати закон, я думаю, передчасно", - додав він.

Раніше Кравчук виступив за надання Донбасу статусу вільної економічної зони і введення особливої ​​системи управління замість так званого "особливого статусу".

"Система управління та адміністративного удосконалення в тих районах має відрізнятися і буде відрізнятися більшими правами і можливостями в економічній, гуманітарній та соціальній сферах. Більше прав і свобод людей, щоб ніхто не говорив, що їх хтось силою змушує щось зробити. Щоб вони відчули, що їх ініціатива буде підтримана і вони знали, що роблять це не для когось, а для себе", - пояснив Кравчук.

При цьому він знову запевнив, що оновлена ​​делегація України в ТКГ не підпише жодних документів на шкоду державі.

"Ми не будемо боятися зустрічатися з ким би то не було і говорити те, що потрібно для України, але документів, які зашкодили б Україні, ми ніколи підписувати не будемо. Червоні лінії стосуються суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, які ми ніколи і ні з ким обговорювати не будемо", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про можливість винесення питань, що стосуються Донбасу, на всеукраїнський референдум, Кравчук висловився проти такого варіанту.

"Я думаю, передчасно ставити ці питання, коли в Україні все кипить. Тому не треба виносити на референдум питання політично-національного характеру. Можна винести питання адміністративного поділу, пов'язані з життям людей, управлінням державою. Але не питання, які можуть загострити ситуацію, зробити її більш вибухонебезпечною", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, 68,5% опитаних українців виступають за вільне використання російської мови в приватному житті, але збереження української єдиною державною.

 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент (1994-2005) Леонід Кучма вирішив припинити роботу групи.

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