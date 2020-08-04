В Україні подорожчали яйця і гречка. Яких ще основних товарів торкнулося підвищення цін

З початку 2020 року в Україні подорожчали найбільш затребувані товари і послуги в той час, як після падіння почала зростати середня зарплата. Про причини подорожчання і прогнозах цін пише "Сьогодні".

Економісти поділяють позиції, які подорожчали, на дві групи – товари, ціна яких у другому кварталі збільшилася на 10% і більше, і товари, вартість яких зросла ненабагато.

"Яйця у другому кварталі значно дорожчали тому, що зниження ціни на них у першому кварталі не було економічно обґрунтованим. Сталося затоварювання через те, що ЄС ввів заборону на імпорт української курятини та яєць за санітарними вимогами. Тому яйця в кінці першого кварталу продавалися дешевше собівартості, і виробники про це попереджали", – роз'яснив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За його словами, у другому кварталі тренд змінився, і внаслідок цього до кінця другого кварталу яйця коштують вже не на 29% дешевше, ніж у грудні 2019 року, а всього на 9%.

"Гречка, що дешевшала протягом двох років, знову дорожчає, оскільки її посіви скоротилися, а імпорт з РФ і Казахстану під забороною. Овочі борщового набору значно подорожчали в квітні-червні через холодну весну і карантин – імпорт впав в рази. Через карантин "золотими" сталі і яблука. Інші продукти дорожчали, залежно від попиту і пропозиції", – резюмував Олексій Дорошенко.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував зростання цін на гречку і сигарети.

"Подорожчання гречаної крупи було прогнозованим, гречки торік посіяли мало, запаси закінчуються, тому і ціна пішла вгору. Сигарети дорожчають, бо на них щорічно підвищуються акцизи приблизно на 20% за рік (близько 10 грн за пачку сигарет середнього класу). Так буде, поки ціна не досягне 90 грн за пачку (3 євро) – таке зобов'язання Україна взяла на себе ще у 2016 році, підписавши Асоціацію з ЄС", – зазначив Олег Пендзин.

Як повідомляли Українські Новини, в кінця липня помідори на Півдні почали стрімко дорожчати.

Також писали про те, чому в українських магазинах продають імпортні овочі за "космічними" цінами.