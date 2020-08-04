підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • В Україні подорожчали яйця і гречка. Яких ще основних товарів торкнулося підвищення цін
04 серпня 2020, вівторок, 09:07 16
Економіка 2020-08-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні подорожчали яйця і гречка. Яких ще основних товарів торкнулося підвищення цін

В Україні подорожчали яйця і гречка. Яких ще основних товарів торкнулося підвищення цін

Анна Рудык
Ціни на продукти, Борщовий набір, ціна на гречку
Продукти. Фото: pixabay
Продукти. Фото: pixabay

З початку 2020 року в Україні подорожчали найбільш затребувані товари і послуги в той час, як після падіння почала зростати середня зарплата. Про причини подорожчання і прогнозах цін пише "Сьогодні".

Економісти поділяють позиції, які подорожчали, на дві групи – товари, ціна яких у другому кварталі збільшилася на 10% і більше, і товари, вартість яких зросла ненабагато.

"Яйця у другому кварталі значно дорожчали тому, що зниження ціни на них у першому кварталі не було економічно обґрунтованим. Сталося затоварювання через те, що ЄС ввів заборону на імпорт української курятини та яєць за санітарними вимогами. Тому яйця в кінці першого кварталу продавалися дешевше собівартості, і виробники про це попереджали", роз'яснив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За його словами, у другому кварталі тренд змінився, і внаслідок цього до кінця другого кварталу яйця коштують вже не на 29% дешевше, ніж у грудні 2019 року, а всього на 9%.

"Гречка, що дешевшала протягом двох років, знову дорожчає, оскільки її посіви скоротилися, а імпорт з РФ і Казахстану під забороною. Овочі борщового набору значно подорожчали в квітні-червні через холодну весну і карантин – імпорт впав в рази. Через карантин "золотими" сталі і яблука. Інші продукти дорожчали, залежно від попиту і пропозиції", – резюмував Олексій Дорошенко.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував зростання цін на гречку і сигарети.

"Подорожчання гречаної крупи було прогнозованим, гречки торік посіяли мало, запаси закінчуються, тому і ціна пішла вгору. Сигарети дорожчають, бо на них щорічно підвищуються акцизи приблизно на 20% за рік (близько 10 грн за пачку сигарет середнього класу). Так буде, поки ціна не досягне 90 грн за пачку (3 євро) – таке зобов'язання Україна взяла на себе ще у 2016 році, підписавши Асоціацію з ЄС", – зазначив Олег Пендзин.

Як повідомляли Українські Новини, в кінця липня помідори на Півдні почали стрімко дорожчати.

Також писали про те, чому в українських магазинах продають імпортні овочі за "космічними" цінами.

Більше новин про: Ціни на продукти Борщовий набір ціна на гречку

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту
Новини
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
Долар стрімко зростає. Курс валют на 4 серпня 10:53
У понеділок госпіталізовано в 1,5 раза більше хворих коронавірусом, ніж в неділю 10:35
Фахівці АТ "Харківгаз" виявили 10 несанкціонованих газопроводів 10:34 Прес-реліз
Лось в Києві
У Києві бігає великий лось 10:32
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Рішення НКРЕКП ставляьт під загрозу вугільну галузь, - ЗМІ 18:33
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok