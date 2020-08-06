Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году

Пока Министерство иностранных дел Украины раздумывает над тем, как организовать празднование Рош Ха-Шана в Умани, Министерство здравоохранения Израиля призывает власти Украины полностью запретить въезд в страну для паломников. Об этом сообщается на офицальном сайте Кнессета Израиля.

По словам директора отдела международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашера Шульмана, присутствие большого количества людей на маленькой территории приведет новой волне заражений коронавирусом.

"Потому что в случае концентрации 30 000 человек на одной улице нет возможности соблюдать правила. Но существуют и экономические интересы. 15 000 паломников и студентов ешив, которым было разрешено въехать в Израиль, будут изолированы до 6 человек в закрытой капсуле, и 12 инспекторов будут проверять его выполнение", - сказал Шульман.

По мнению Шульмана, избежать новых заражений можно только с помощью запрета, который должен исходить от украинских властей.

Как сообщали Українські Новини, хасиды нашли способ попасть в Украину в обход карантина за 500 долларов.

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