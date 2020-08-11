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  • Для хасидов, прилетающих в Украину на Рош Ха-Шана, разработают памятку пребывания в Украине
11 августа 2020, вторник, 14:05 631
Политика 2020-08-11T14:45:02+03:00
Українські Новини
Для хасидов, прилетающих в Украину на Рош Ха-Шана, разработают памятку пребывания в Украине

Для хасидов, прилетающих в Украину на Рош Ха-Шана, разработают памятку пребывания в Украине

Ольга Фандорина
Израиль, Умань, Хасиды, Рош Ха-Шана, Хасиды в Украине
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода

Несмотря на то, что Израиль требует полностью запретить паломничество хасидов в Украину на праздник Рош Ха-Шана, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине для около 10 тыс. желающих посетить празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области хасидов.

Об этом написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В этом году ожидается от 5 до 10 тыс. верующих хасидов... В связи с этим Государственная комиссия поручила: Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать ее при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина", - написал он.

Немчинов также отметил, что Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине; Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош Ха-Шана.

Тем временем хасиды придумали, как попасть в Украину в обход карантина за 500 долларов. 

Ранее Министерство иностранных дел Украины раздумывало над тем, как организовать празднование Рош Ха-Шана в Умани.

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