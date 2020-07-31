Хасиды придумали, как попасть в Украину в обход карантина за 500 долларов

Мэр Умани Александр Цебрий открыто выступил против ежегодного приезда паломников на праздник Рош-ха-Шана, и в Уманскую мэрию поступило письмо о том, что из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

"На адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на 3 месяца за 330 долл". Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию", - говорится в сообщении.

По словам Цебрия, он уверен, что это манипуляция или чьи-нибудь мошеннические действия.

Поэтому попросил Министерство иностранных дел официально подтвердить или опровергнуть изложенную в них информацию.

Как сообщали Українськi Новини, более 30 тыс. паломников-хасидов прибыли на празднование Рош Ха-Шана в Умани 29 сентября - 1 октября 2019 года.

Кроме того, Українськi Новини рассказывали о традициях этого праздника.