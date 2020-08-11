Підписаний Зеленським закон про гральний бізнес не можна реалізувати через його суперечність, - НАЗК

Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) попереджає Президента Володимира Зеленського про корупційні ризики закону про легалізацію грального бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК, передають Українські Новини.

"Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) направило Президенту України Володимиру Зеленському лист, в якому висловило свої застереження щодо закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". НАЗК відзначило, що не дивлячись на те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать один одному", - сказано в ньому.

Згідно з позицією НАЗК, впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем при отриманні дозвільних документів, унеможливить чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу документа, виявивши понад два десятки істотних корупційних ризиків.

Крім того, згідно з повідомленням, закон не може бути реалізований, враховуючи наявність у його тексті двох взаємосуперечливих положень. В одному положенні йдеться, що кандидатури для призначення на посади голови та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем'єр-міністр. Друге положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу. После проведення антикорупційної експертизи її результати були спрямовані комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, в Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу.

Також згідно з прийнятим законом про гральний бізнес, можна відкривати зали з ігровими автоматами, але тільки в готелях з 3-5 зірками.