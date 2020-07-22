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22 липня 2020, середа, 08:43 9
Події 2020-07-22T09:45:02+03:00
Українські Новини
Вночі у центрі Києва горів житловий комплекс

Вночі у центрі Києва горів житловий комплекс

Елизавета Кесельман
пожежа, Київ, Загоряння, Пожежа у Києві, Пожежа в будинку

У вівторок увечері, 21 липня, в Києві сталася пожежа. На вулиці Стеценка, 75, яка пролягає у Шевченківському, Святошинському, і в Подільському районах, загорівся житловий будинок у ЖК "Співоче". Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, у 21:50, в оперативний центр ДСНС надійшов сигнал про те, що загорілася будівля за вище вказаною адресою.

Після прибуття було встановлено, що пожежа виникла на даху 6-поверхової новобудови. Горіло рубероїдне покриття покрівлі та утеплювач.

О 23:04 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:21 — ліквідувати. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також робити підвезення води.

 

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

За попередніми даними, загорілися будматеріали. Фото: ЦонсЗа попередніми даними, загорілися будматеріали. Фото: ДСНС

Пожежа Стеценка, 75. Фото: ІнформаторПожежа Стеценка, 75. Фото: Інформатор

Працівники Цонс загасили пожежу на Стеценка, 75. Фото: ДержнсПрацівники Цонс загасили пожежу на Стеценка, 75. Фото: ДСНС

За попередніми даними, загорілися будівельні матеріали, повідомляє АР. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад. Але відомо, що горить будинок, який ще не введений в експлуатацію.

 

Причина виникнення загоряння буде встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Троєщині горів житловий будинок.

Також через лісові пожежі на Луганщині згоріли понад сотня будинків.

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