Вночі у центрі Києва горів житловий комплекс

У вівторок увечері, 21 липня, в Києві сталася пожежа. На вулиці Стеценка, 75, яка пролягає у Шевченківському, Святошинському, і в Подільському районах, загорівся житловий будинок у ЖК "Співоче". Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, у 21:50, в оперативний центр ДСНС надійшов сигнал про те, що загорілася будівля за вище вказаною адресою.

Після прибуття було встановлено, що пожежа виникла на даху 6-поверхової новобудови. Горіло рубероїдне покриття покрівлі та утеплювач.

О 23:04 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:21 — ліквідувати. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також робити підвезення води.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

За попередніми даними, загорілися будматеріали. Фото: ДСНС

Пожежа Стеценка, 75. Фото: Інформатор

Працівники Цонс загасили пожежу на Стеценка, 75. Фото: ДСНС

За попередніми даними, загорілися будівельні матеріали, повідомляє АР. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах і фасад. Але відомо, що горить будинок, який ще не введений в експлуатацію.

Причина виникнення загоряння буде встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Троєщині горів житловий будинок.

Також через лісові пожежі на Луганщині згоріли понад сотня будинків.