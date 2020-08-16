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16 серпня 2020, неділя, 10:03 12
Суспільство 2020-08-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Вже не антирекорд. В Україні за добу 1 637 нових випадків коронавірусу

Вже не антирекорд. В Україні за добу 1 637 нових випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

15 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 637 до 91 356, кількість померлих від захворювання - на 24 особи до 2 068 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 11,4 %, нових летальних випадків - на 27,3%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 серпня в Україні зареєстровано 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 068 летальних, 47 822 особи одужали.

За добу зафіксовано 1 637 нових випадків захворювання, одужало 392 осіб, померло 24 людини.

Таким чином, 14 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали, - 1 637 проти 392.

Кількість нових випадків захворювання 15 серпня становила 1,8% від загальної кількості захворілих на 14 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 16 серпня становила 41 466 осіб, що на 3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 951), в Києві (10 538) та Чернівецькій області (7 617).

У Рівненській області зафіксовано 7 538 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 6 626 випадків, в Закарпатській - 6 246, в Харківській - 6 065, в Одеській - 4 964, у Волинській - 4 644, у Київській - 4 530, в Тернопільській - 3 732, у Вінницькій - 3 213, у Житомирській - 2 430, у Дніпропетровській - 1 725, у Хмельницькій - 1 581 випадків.

1 206 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 148 випадків - в Черкаській, 1 088 випадків - в Донецькій, 1 085 випадків - в Запорізькій, 854 випадки - в Сумській, 808 випадків - в Миколаївській, 742 випадки - в Кіровоградській, 548 випадків - в Полтавській, 299 випадків - в Херсонській і 178 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.


Тим часом у ВСУ падає кількість нових випадків коронавірусу.

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